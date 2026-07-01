El Ayuntamiento de Mérida recibe el Premio Vivofácil 2026 por su compromiso con la inclusión - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida ha sido distinguido este pasado martes, 30 de junio, con el Premio Vivofácil 2026, un reconocimiento nacional que pone en valor el compromiso de la ciudad con la inclusión, la accesibilidad y la igualdad de oportunidades.

Este galardón, concedido por la Fundación Vivofácil, reconoce las iniciativas y políticas que contribuyen a construir una sociedad más inclusiva y accesible para todas las personas.

El reconocimiento supone un "respaldo" al trabajo que el Ayuntamiento de Mérida viene desarrollando de forma "transversal" para avanzar hacia una ciudad en la que todas las personas puedan participar "plenamente" en la vida social, cultural y comunitaria, "con independencia de sus capacidades o circunstancias personales".

En los últimos años, el consistorio ha impulsado diferentes actuaciones dirigidas a mejorar la accesibilidad universal de los espacios municipales, promover la participación de las personas con discapacidad y eliminar barreras físicas, sensoriales y cognitivas. A ello se suman nuevos proyectos orientados a reforzar la accesibilidad cognitiva en edificios públicos, facilitar el acceso a la información y seguir incorporando criterios de diseño universal en las actuaciones municipales.

Así, en nota de prensa, el ayuntamiento agradece a la Fundación Vivofácil la concesión de este premio, que supone un "estímulo" para continuar trabajando en favor de una ciudad "más accesible, inclusiva e igualitaria".

La delegada municipal de Accesibilidad Universal e Inclusión, Susana Fajardo, ha recogido este galardón y ha destacado que este reconocimiento "pertenece a toda la ciudad y a las personas, entidades y profesionales que, con su trabajo diario, contribuyen a que Mérida siga consolidándose como un referente en materia de inclusión".

"Nuestro compromiso es seguir avanzando para que ninguna persona encuentre barreras que limiten el ejercicio de sus derechos o su participación en la vida de la ciudad", ha subrayado Fajardo.

El Ayuntamiento de Mérida reafirma, así, su voluntad de continuar impulsando políticas públicas que sitúen a las personas en el "centro" de la acción municipal, y consoliden un modelo de ciudad basado en la accesibilidad universal, la autonomía personal y la igualdad de oportunidades.