El Ayuntamiento de Mérida recupera los bonos de 20 euros al comercio y las ayudas para el empleo de autónomos y pymes

Ayudas al 2 servicio de la economía de Mérida para impulsar el comercio - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida pondrá en marcha nuevamente los bonos de 20 euros para dinamizar la actividad en el comercio minorista, así como establecerá ayudas al mantenimiento de la actividad y el empleo destinados a autónomos y pequeñas y medianas empresas de la ciudad durante 2026.

Se trata de unas ayudas con un montante global de 2.000.000 euros destinadas al Plan de Estímulo, con una cuantía de 1.000.000 para la línea 1, dirigida al consumo del comercio minorista, y otros 1.000.000 de euros para la línea 2, enfocada al mantenimiento del empleo de autónomos y trabajadores de los sectores de hostelería, turismo y venta ambulante de la capital extremeña.

El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha dado a conocer estas ayudas a los grupos políticos municipales y a los vecinos de la ciudad en el pleno celebrado este miércoles en sesión ordinaria, donde ha destacado que "el equipo de Gobierno vuelve a demostrar con hechos que el comercio local y quienes generan actividad y empleo en nuestra ciudad están en el centro de nuestras políticas económicas".

Asimismo, ha explicado que lo consumidores recibirán una carta que incluirá un bono de 20 euros para canjear en cualquier comercio de Mérida, con el objetivo de "lograr una importante recuperación de la actividad comercial".

En este sentido, ha señalado que, para canjear el bono de 20 euros, se deberá realizar una compra por el doble de esa cantidad, de manera que el comercio local recibirá 40 euros: los 20 euros del bono, anticipados por el Ayuntamiento de Mérida, y otros 20 euros aportados por el cliente.

Así, cada establecimiento beneficiario podrá recibir 2.000 euros en ayudas, correspondientes a 100 bonos de 20 euros, que podrán utilizarse en compras de al menos 40 euros. El periodo de canje será de dos meses.

Además, Osuna ha indicado que a partir del 1 de noviembre se podrán utilizar todos los bonos a través de una aplicación en la que estarán incluidos los comercios minoristas de Mérida, de manera que "los ciudadanos podrán consultar cuántos bonos quedan disponibles" y acudir a los establecimientos para utilizarlos.

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