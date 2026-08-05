El Ayuntamiento de Mérida sanciona a ocho empresas y cinco entidades por colocar publicidad en el mobiliario urbano

MÉRIDA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida ha sancionado a ocho empresas y cinco entidades por la colocación de cartelería y elementos publicitarios en mobiliario urbano, una práctica que está "expresamente prohibida" por la Ordenanza Municipal Reguladora de la Limpieza Viaria y la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana.

Así, entre los años 2025 y 2026, los servicios municipales han procedido tanto a la retirada de estos elementos y ha impuesto las correspondientes sanciones por infracciones contempladas en el artículo 41.1 de la Ordenanza de Limpieza Viaria.

Los carteles habían sido instalados en señales de tráfico, farolas, contenedores de residuos sólidos urbanos y otros elementos del mobiliario urbano, algo que está "deteriorando la imagen de la ciudad y dificultando las labores de mantenimiento y limpieza", señala el Ayuntamiento de Mérida en nota de prensa.

Por este motivo, el ayuntamiento recuerda que este tipo de conductas pueden conllevar sanciones de hasta 700 euros, de acuerdo con lo establecido en el artículo 148 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Limpieza Viaria de la ciudad de Mérida.

Así, el consistorio insiste en que la publicidad y propaganda en la vía pública "debe respetar la normativa vigente y realizarse únicamente en los espacios habilitados para ello o cuando exista la correspondiente autorización municipal".

Según recuerda, la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana establece que "la colocación de carteles, rótulos, pancartas, adhesivos, papeles pegados o cualquier otra forma de propaganda o publicidad únicamente se podrá realizar en lugares autorizados, con excepción de los casos permitidos por la Administración Municipal".

También prohíbe expresamente esparcir o abandonar folletos, octavillas o cualquier otro material publicitario en la vía y los espacios públicos sin la debida autorización. Del mismo modo, la normativa señala que "la colocación de carteles y pancartas sólo podrá ser realizada con autorización municipal y, en todo caso, en lugares habilitados al efecto y siempre que no dañen ni ensucien la superficie y sean de fácil extracción".

El Ayuntamiento de Mérida hace un llamamiento a empresas, asociaciones, entidades organizadoras de eventos y particulares para que respeten la normativa municipal y utilicen los canales y espacios autorizados para la difusión de sus actividades.

Finalmente, asevera que el cumplimiento de estas normas "contribuye a conservar el patrimonio urbano, mantener la ciudad limpia y garantizar una convivencia cívica basada en el respeto a los espacios públicos, evitando así la imposición de sanciones económicas", concluye.