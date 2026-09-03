El Ayuntamiento de Mérida y varios monumentos se iluminan este viernes en apoyo a la Capital Cultural de Cáceres en 2031

MÉRIDA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida se suma al Día de la Capitalidad Cultural de Cáceres 2031 con la iluminación este viernes, día 4, de la fachada del consistorio en color rosa y azul, mientras que el puente y la muralla lucirán uno de rosa y otro de azul, como muestra de apoyo a la candidatura cacereña.

Un acto que responde a la petición realizada por el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, a los alcaldes y alcaldesas de Extremadura para celebrar el Día de la Capitalidad Cultural mediante la iluminación de edificios o monumentos significativos y la colocación de elementos de apoyo a la candidatura.

En esta línea, el Ayuntamiento de Mérida reforzará este respaldo con la instalación de tres pancartas en los balcones del edificio consistorial, visibilizando así el apoyo de la capital extremeña al proyecto de Cáceres 2031.

Con esta acción, Mérida quiere mostrar su respaldo a una candidatura que "trasciende a la propia ciudad de Cáceres" y que representa "una oportunidad para el conjunto de Extremadura, especialmente en el ámbito cultural y de proyección exterior de la comunidad autónoma", según ha remarcado el Ayuntamiento de la capital extremeña en nota de prensa.

El Ayuntamiento de Cáceres ha destacado el respaldo recibido desde distintos puntos de Extremadura a su candidatura, especialmente tras su elección como finalista, y ha planteado esta jornada como "una nueva oportunidad" para visibilizar el apoyo de la región al objetivo de conseguir que Cáceres sea Capital Europea de la Cultura en 2031.