Badajoz alcanza este jueves los 43,3ºC, la temperatura más alta de España

Un chico se moja la cabeza - Ricardo Rubio - Europa Press

MÉRIDA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Badajoz ha alcanzado a las 17,00 horas de este jueves la temperatura máxima más alta de España, con 43,3 grados, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Tras Badajoz, se sitúan Montoro (Córdoba), con 42,8ºC; Bailén (Jaén), con 42,7ºC; Fuentes de Andalucía (Sevilla), con 42,5ºC, y Mérida, con una máxima de 42,4ºC.

Otras ciudades extremeñas que han superado este jueves los 40 grados centígrados han sido Olivenza, con 41,8ºC, y Barcarrota, con 41,5ºC, ambas en la provincia de Badajoz.