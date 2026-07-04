Badajoz y Barcarrota se sitúan entre las 10 localidades con las temperaturas más altas de España durante este viernes

Archivo - Una persona con paraguas. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA/MÉRIDA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Badajoz y Barcarrota han registrado este pasado viernes la tercera y cuarta temperatura más alta de España, al alcanzar los 42,4 y 42,2 grados a las 18,30 y a las 17,00 horas respectivamente, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

El observatorio del aeropuerto de Sevilla ha sido el que ha marcado la máxima en España del primer día de la segunda ola de calor, registrando 42,9 grados a las 17,00 horas. Le ha seguido el observatorio de Montoro (Córdoba), donde se han alcanzado los 42,5 grados a las 18,40 horas de este pasado viernes.

Además, por detrás de las localidades pacenses, figuran otros cuatro municipios andaluces: El Granado (Huelva) se ha situado en quinto lugar con 41,9 grados registrados a las 16,00 horas, mientras que Almonte (Huelva) ha ocupado la sexta posición con 41,8 grados a las 16,10 horas. Les han seguido Andújar (Jaén), que alcanzó los 41,7 grados a las 17,20 horas, y Aroche (Huelva), donde se han registrado 41,6 grados a las 17,00 horas.

Por último, el ranking lo completan Almadén (Ciudad Real), con 41,5 grados registrados a las 16,50 horas, y, de nuevo, la capital hispalense, donde el observatorio de Tablada ha alcanzado los 41,3 grados.

Para la jornada de este sábado, el calor volverá a ser protagonista en toda Extremadura, de manera que la región está en aviso naranja por altas temperaturas desde las 13,00 hasta las 21,00 horas.