Badajoz invierte 92.400 euros para combatir al picudo rojo en sus palmeras

Archivo - Tratamiento para combatir el picudo rojo en las palmeras de Badajoz. - AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ - Archivo

BADAJOZ 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Badajoz ha dado inicio esta semana al nuevo contrato para combatir al picudo rojo en las más de 700 palmeras de que tiene la ciudad y sus pedanías.

El contrato es plurianual con una duración de dos años y supone una inversión municipal de 92.482 euros. Incluye la realización de cinco tratamientos anuales en cada una de las palmeras con el objetivo de garantizar la protección "continua y efectiva" de este tipo de arbolado, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El tratamiento se realiza a través del método 'ducha', aplicando el insecticida a la altura de la corona de hojas y centro de la palmera a través de una pértiga y un equipo de bombeo.

El ayuntamiento ha destacado que mantiene así el tratamiento que ha aplicado en los dos últimos años para mantener a raya a esta plaga. "Supondrá mantener una de las señas de identidad de la ciudad", ha destacado el concejal delegado de Medioambiente, Rubén Galera.