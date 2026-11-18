El concejal de Servicios Sociales presenta las actividades organizadas con motivo deL 25N. - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) del Ayuntamiento de Badajoz, Juancho Pérez, ha presentado este miércoles las actividades organizadas por la Oficina de Igualdad y Violencia de Género con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que incluye una campaña contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual con el eslogan 'Ignorar es consentir'.

En concreto, la iniciativa tiene como objetivo denunciar la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y se centra en los consumidores de prostitución. Bajo el lema 'Ignorar es consentir', subraya la necesidad de poner el foco en los hombres consumidores de prostitución "sostenedores de un negocio que trafica con mujeres, disfrazando de sexo y diversión una de las grandes esclavitudes del siglo XXI".

La Oficina de Igualdad y Violencia de Género reactiva esta campaña, que ya ha sido visible en el pasado en la ciudad, y que en esta ocasión está siendo difundida a través de un autobús, cartelería digital en las pantallas informativas del ayuntamiento y en lonas instaladas en las instalaciones del Viejo Vivero, dependientes de la Fundación Municipal de Deportes, y en el campo de fútbol de la Fundación Don Bosco, al que el consistorio agradece su colaboración.

También en el marco de las acciones de sensibilización ciudadana, el 25 de noviembre se representará en el Teatro López de Ayala 'Aquí nunca pasa nada', producida por la compañía Teatro sin Papeles y que denuncia la explotación sexual complementando la campaña 'Ignorar es consentir'.

El texto, como ha explicado el edil, está inspirado en el caso Carioca, el mayor juzgado sobre explotación sexual de la historia reciente de España, ante lo que ha incidido en que se trata de una investigación que se extendió durante 16 años en Lugo y que, a pesar de sacar a la luz la desprotección padecida por cientos de mujeres víctimas de trata y los abusos que sufrieron por parte de empresarios, políticos y cargos policiales que debían protegerlas, acabó con penas "mínimas" para los acusados.

Protagonizada por Susana Álvarez y Olga Comte y dirigida por Moisés Mato, las entradas son gratuitas y pueden obtenerse en taquilla o directamente en la web del teatro.

Otra de las acciones es la campaña de sensibilización ciudadana y población joven 'La escalera de la violencia', centrada en alertar sobre las señales de violencia en las relaciones sentimentales y que se materializa en una escalera que permite visualizar de forma gráfica cómo la violencia machista "escala" y puede terminar en asesinato.

Estos mensajes, dirigidos a sensibilizar a la ciudadanía, se colocarán en la escalera que une las calles Juan Carlos I y Felipe Checa dada su visibilidad, y se replicará en dos centros educativos escogidos entre aquellos que lo han demandado y cuyas instalaciones cumplían los requisitos, el IES Maestro Domingo Cáceres y el Colegio Diocesano.

La escalera se acompaña de un código QR que remite a un cuestionario que permite identificar de un modo más reflexivo si se está sufriendo violencia en la pareja y a qué recursos acudir para denunciarla.

ACTO INSTITUCIONAL

Juancho Pérez ha recordado en su intervención que el Ayuntamiento de Badajoz este año, como en los anteriores, ha mostrado su "repulsa" a la violencia machista guardando un minuto de silencio por cada víctima mortal en nuestro país a manos de parejas o exparejas. A fecha de hoy, ha remarcado, son 45 las mujeres asesinadas por parejas o exparejas en lo que llevamos de año, y 1.386 desde 2003, cuando comenzaron a contabilizarse oficialmente los asesinatos machistas.

Por ello y con motivo del 25N, ese miércoles se colgará un lazo de la fachada del consistorio como acto simbólico anual que pretende mostrar el rechazo institucional unánime y conjunto a la violencia contra las mujeres, además de sensibilizar a la ciudadanía en torno a su gravedad.

Asimismo, diferentes mujeres representantes de asociaciones de la ciudad leerán el manifiesto aprobado por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) en torno a la denuncia de la violencia machista y la necesidad de implicación "permanente" de las administraciones locales para su erradicación. El acto se abrirá a la participación ciudadana en la Plaza de España con un espacio creado como una iniciativa conjunta del ayuntamiento y Clece que propone reflexionar, escribir un compromiso y sumarlo a un mural colectivo.

Este mural, ha explicado Juancho Pérez, convertirá así cientos de gestos individuales en una única imagen colectiva que hará visible el compromiso de Badajoz con la igualdad, el respeto y una vida sin violencia. Las fotografías de los compromisos y del mural podrán ser compartidas en las redes sociales bajo los 'hastags': UnaVidaSinViolencia y MiCompromisoES.

OTRAS ACCIONES

El eslogan 'Deportistas contra la violencia de género' que se ha podido ver en los dorsales de los participantes del 37º Medio Maratón Elvas-Badajoz del pasado domingo día 15 es otra de las acciones presentadas por el concejal del IMSS, junto al patrocinio y colaboración con la VI Marcha Solidaria 'Badajoz en marcha por ellas' de la Asociación Victoria Kent, que tendrá lugar el próximo sábado 21 en el margen izquierdo del río Guadiana para visibilizar el rechazo a la violencia contra las mujeres y crear un espacio seguro y una jornada de convivencia libre de violencias.

Asimismo, el lunes 23 la Oficina de Igualdad y Violencia de Género desarrollará el taller formativo 'La igualdad nos hace libres' con el alumnado de 4º de ESO del IES Reino Aftasí, en el marco de las actividades conmemorativas programadas durante toda la semana por el centro y con el objetivo de sensibilizarles contra la violencia ejercida contra las mujeres en todo el mundo.

Finalmente y en el ámbito educativo se mantiene la celebración del XIX Concurso de redacción y cartelería y el VIII de cortos contra la violencia de género en Secundaria y Bachillerato, una iniciativa "fundamental" para lograr la sensibilización y prevención de la violencia de género en los centros educativos de Secundaria consolidada a lo largo de los años.

El 23 de noviembre se cierra el plazo para la entrega de trabajos de redacción y cartelería de alumnos de 3º de ESO a 2º de Bachillerato matriculado en cualquier centro de la ciudad, así como de sus audiovisuales en el caso de los estudiantes de 1º y 2º de ESO. Cada categoría estará dotada de tres premios con tarjetas regalo de 300, 200 y 100 euros, junto al Premio especial Facebook por valor de 150 euros y que se otorga al cartel que reciba más 'likes' en la página de la Oficina de Igualdad de esta red social.