Badajoz, Mérida, Cáceres y Plasencia instalarán pantallas gigantes este martes para ver el España-Francia del Mundial

Aficionados de España durante un partido del mundial - Jesús Hellín - Europa Press

MÉRIDA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las ciudades de Badajoz, Mérida, Cáceres y Plasencia instalarán en la tarde de este martes, 14 de julio, pantallas gigantes para que los aficionados puedan seguir el partido entre España y Francia de semifinales del Mundial de Fútbol 2026, que comienza a las 21,00 horas.

Así, en Badajoz, la pantalla gigante estará en las instalaciones deportivas de El Vivero, mientras que en Mérida, el partido podrá seguirse en el Parque de las Siete Sillas en un evento que comenzará a las 20,00 horas con la animación de un DJ.

En el caso de Cáceres, ha sido la plaza de toros el lugar elegido para instalar esta pantalla gigante, que abrirá sus puertas a las 19,00 horas, y contará con barra de bebidas y foodtrucks.

Finalmente, la pantalla gigante para seguir este partido estará instalada en la Plaza de San Martín.