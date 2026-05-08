El Banco de España enseña en Badajoz a hablar de dinero con los niños durante la Semana de la Administración Abierta

Sucursal del Banco de España en Badajoz - BANCO DE ESPAÑA

BADAJOZ, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Banco de España participa en la Semana de la Administración Abierta, que se celebrará entre el 18 y 24 de mayo con la organización de varios actos en la sucursal de Badajoz, entre ellos dos talleres en los que se enseñará a las personas adultas a hablar de dinero con los más pequeños.

Las sesiones tendrán lugar el lunes 18 de mayo y el jueves 21 de mayo en la sede de la sucursal pacense, y en ellos se facilitarán herramientas y trucos para empezar a acercar el dinero a los niños como, por ejemplo, participar en la elaboración de la lista de la compra.

En este sentido, la sucursal en Badajoz del Banco de España ha explicado en nota de prensa que tener conciencia del valor del dinero a edades tempranas ayuda a entender conceptos financieros "muy elementales", pero "fundamentales" para aprender a pensar antes de gastar, planificar y fijar metas de ahorro. Además, prepara a los más pequeños para que puedan asimilar conceptos más complejos durante la adolescencia e, incluso, ayudar a tomar decisiones financieras en el futuro.

Durante la Semana de la Administración Abierta, la sucursal de Badajoz también celebrará dos talleres dedicados a la tecnología y el diseño de los billetes que permitirán, entre otras cuestiones, aprender a comprobar fácilmente su autenticidad y buen estado; y otros dos orientados a explicar qué hace el Banco de España, por qué, qué impacto tiene en la sociedad y cuáles son sus retos fundamentales.

Entre otras funciones, la institución vela por la solidez y solvencia del sistema financiero, trabaja por la seguridad y el correcto funcionamiento de los sistemas de pago, protege al cliente bancario y contribuye a la estabilidad de los precios, han detallado las mismas fuentes, junto con que, en total, seis talleres permitirán reforzar la cercanía con la sociedad y poner en valor la labor de servicio público.

Todas las sesiones serán gratuitas y estarán abiertas a la ciudadanía previo registro. El programa completo de actividades y los formularios de registro están disponibles en la página web del Banco de España y el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 14 de mayo, a las 14,00 horas.

AGENDA

La sucursal de Badajoz participa por cuarto año consecutivo en la Semana de la Administración Abierta, una iniciativa impulsada a nivel mundial por la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Gov Week) y organizada en nuestro país por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

El objetivo de la Semana de la Administración Abierta es acercar las administraciones públicas a la ciudadanía a partir de los principios del Gobierno Abierto, que son transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, integridad pública y colaboración.

La agenda de la Semana de la Administración Abierta 2026 en la sucursal del Banco de España en Badajoz, situada en la avenida Antonio Masa Campos, 22, arranca el lunes 18 a las 12,00 con el taller '¿Sabes comprobar si un billete es auténtico? Conoce su tecnología, diseño, fabricación y elementos de seguridad', y continúa a las 17,30 con '¿Quieres hablar a tus hijos o nietos sobre dinero, pero no sabes por dónde empezar?'.

El martes 19 a las 19,00 es el turno de 'Banco de España: descubre lo que hacemos por ti'; un taller que se repite el miércoles 20 a las 12,00 en una jornada que se completa a las 19,00 con el taller para aprender a comprobar si un billete es auténtico. Finalmente, el jueves 21 a las 17,30 se celebra una nueva sesión del taller que enseña a las personas adultas a hablar de dinero con los más pequeños.