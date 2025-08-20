Una "batalla de gallos" reunirá el 30 de agosto en Villanueva de la Serena a freestylers de varias comunidades

La concejala de Juventud de Villanueva de la serena, Ángela Atanasio, y el organizador de la Freestyle Cup, Alejandro Ferreira - AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA

VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ), 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de una veintena de freestylers de Extremadura, Andalucía y Canarias participarán el próximo 30 de agosto en Villanueva de la Serena (Badajoz) en una "batalla de gallos".

Será a través de una nueva edición de la Freestyle Cup, que se llevará a cabo en el anfiteatro del parque de El Rodeo de Villanueva de la Serena, a partir de las 21 horas.

Así lo ha dado a conocer la concejala de Juventud, Ángela Atanasio, quien destaca que se darán cita freestylers de élite no sólo de Extremadura, sino también a nivel nacional.

De este modo, en la "batalla de gallos" participarán un total de 24 personas procedentes de Málaga, Sevilla, Extremadura y Gran Canaria, a los que se suman las actuaciones musicales de los artistas locales Pipe y Neyka, además de la artista cacereña Sara Cortés.

Este evento de rap en el que dos personas improvisan, según destaca el organizador del evento, Alejandro Ferreira, contará además con la presencia de una barra de comida y bebida, informa en nota de prensa el consistorio villanovense.

Con respecto a los premios, Ferreira subraya que quien consiga la primera posición se llevará un total de 400 euros más una camiseta de no limits, y 200 euros para el segundo finalista.