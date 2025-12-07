Bautista asegura que el PP afronta las elecciones con "la conciencia muy tranquila" tras "haber cumplido"

Archivo - El secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, en una rueda de prensa. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

BADAJOZ, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, ha asegurado que su formación llega a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre con "la conciencia muy tranquila" de haber hecho a lo largo de los dos últimos años al frente del Ejecutivo regional lo que, ha considerado, se debía hacer "tanto en las buenas como en las malas".

A renglón seguido, el secretario general de los 'populares' ha remarcado que mientras "no todos los líderes políticos pueden patear la región de norte a sur y de este a oeste", la presidenta de la Junta de Extremadura que buscará la reelección como candidata del PP, María Guardiola, lo hace recibiendo un "cariño" y "agradecimiento" por "haber cumplido" y no "por una expectativa".

"Los políticos hablamos mucho, prometemos demasiado en determinadas ocasiones, pero lo cierto y verdad es que en esta campaña podemos mirar con la cara muy alta a los ciudadanos porque en las buenas y en las malas hemos estado", ha subrayado Bautista en declaraciones a los medios este domingo en la Plaza Alta de Badajoz.

