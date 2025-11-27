Bautista destaca que el PP apuesta por la "política de lo cercano" y valora la inversión en caminos rurales

El secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS

RIBERA DEL FRESNO (BADAJOZ), 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, ha destacado que su formación apuesta por la "política de lo cercano" frente a una oposición que está más cómoda "dando voces" y "con la pancarta", momento en el que ha valorado los 29 millones de euros invertidos en el arreglo y acondicionamiento de caminos rurales en la presente legislatura.

Bautista, que ha visitado este jueves las obras de los caminos rurales de Ribera del Fresno (Badajoz), ha subrayado que invertir en caminos rurales no solo es invertir en una infraestructura, sino en la conexión de los cascos urbanos con el campo para que los agricultores y ganaderos puedan moverse por los mismos con menores costes operativos.

Por ello, ha destacado que la Junta de Extremadura haya dedicado en la actual legislatura un total de 29 millones de euros para 64 actuaciones en caminos rurales.

En concreto, la actuación en Ribera del Fresno asciende a 440.000 euros y conecta con Villafranca de los Barros y con Almendralejo, además de recordar que en Ribera del Fresno también hay otra actuación ya ejecutada de 320.000 euros que conecta con la localidad de Feria.

"Esto, como decía, es conectar los cascos urbanos con el campo y, por tanto, es algo en lo que tenemos que seguir invirtiendo. De hecho, en los presupuestos del año 2026 había 23 millones de euros más para seguir invirtiendo en este tipo de infraestructuras", ha señalado, junto con otra obra en una carretera que conecta Ribera del Fresno con Hornachos, Puebla del Prior y Villafranca de los Barros.

Por ello, ha insistido Bautista en que estas son cuestiones "tangibles" e inversiones que "se pueden tocar". "Son caminos que pueden transitar nuestros agricultores y ganaderos, son cuestiones del comer y son las que definitivamente cambian la vida de la gente, mejoran su día a día y, por tanto, es en lo que el gobierno de María Guardiola ha estado centrado", ha dicho.

Frente a ello, ha lamentado que haya habido grupos políticos que hayan optado por "desechar" los presupuestos autonómicos presentados para 2026 y que incluían 23 millones de euros más para caminos rurales y 8 millones más para la mejora de la EX-342 con la intención de mejorar el mundo rural que vertebra el territorio y permite la vida en los municipios.

"Yo entiendo que desde la oposición se esté mucho más cómodo dando voces, se esté mucho más cómodo con la pancarta, con el titular grueso, con el trazo gordo, en definitiva, con las cuestiones que no mejoran la vida de nadie, pero sin ninguna duda mejoran la vida de unos pocos que son ellos mismos, los que vociferan y los que en definitiva dan titulares pero no dan resultados para mejorar la vida de la gente", ha asegurado.

(Más información en Europa Press)