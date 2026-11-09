Bautista espera que "impere la razón" ante una huelga general "sin ningún motivo, más allá del político"

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, atiende a los medios - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha señalado ante la huelga general de este miércoles 11 de noviembre, que "impere la razón" ante dicho paro convocado "sin ningún motivo, más allá del motivo político".

Bautista ha mostrado su respeto por "el derecho de huelga, que lo tienen todos los trabajadores evidentemente", tras lo que ha apuntado que "cuando las huelgas generales son por motivos políticos "son absolutamente ilegales".

En ese sentido, el vicepresidente de la Junta se ha preguntado, en su calidad de jurista, "cómo es posible que se permita la realización de una huelga cuyo único motivo es político, que es hacerle la huelga a la oposición", algo que ha tachado de "algo inaudito, que nunca se había visto en nuestro país", y que "se permita seguir adelante, se permita que continúe la huelga adelante".

Por todo ello, ha confiado en que "impere la razón", que "todo el mundo sepa que aquí no hay ningún motivo para hacer huelga general, que se hacen contra el Gobierno", sino que al contrario, en este caso "se hace en contra de la oposición aprovechando que estamos en el periodo de precampaña" de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Así, ha considerado que esta huelga supone "un acto más de campaña de la izquierda radical, que ha copado este país, ha copado las instituciones y que ha llevado el sinsentido hasta la realización de una huelga política", ha aseverado.

En cualquier caso, Abel Bautista ha señalado que en la Junta de Extremadura los servicios mínimos ya están organizados, ha señalado este lunes a preguntas de los periodistas en Badajoz antes de asistir a las II Jornadas Ibéricas Grandes Incendios Forestales: Territorios, Personas, Soluciones que se celebran estos días en Badajoz, organizadas por la Fundación Centro de Estudios Presidente Rodríguez Ibarra (Fundceri).