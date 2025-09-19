Begoña García Bernal defiende el modelo cooperativo como herramienta clave para fortalecer el sector ganadero extremeño

TRUJILLO (CÁCERES), 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, ha defendido el modelo cooperativo como herramienta "clave" para fortalecer el sector ganadero extremeño.

Un sector que, ha dicho, cuenta con un futuro "potente, competitivo y rentable", y que encuentra en las cooperativas "un espacio común de apoyo, donde compartir recursos y conocimientos, así como acceder a mejores mercados y precios".

Asimismo, Begoña García ha recordado que las 182 cooperativas que conforman Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura han logrado un dato "histórico" de facturación, ya que han superado los 1.383 millones de euros en 2024, lo que ha puesto un incremento del 12 por ciento respecto al año anterior.

Este logro demuestra la "buena sintonía" entre ambos sectores y el "gran trabajo" que realizan los ganaderos, quienes producen "alimentos de una calidad excepcional", según ha destacado durante la celebración este viernes en Trujillo (Cáceres) del acto institucional del 50º aniversario de Copreca.

Por otro lado, la secretaria de Estado ha remarcado la necesidad de "invertir y apostar por la sanidad animal", ya que ésta es la "única" manera de "cuidar y proteger" la cabaña ganadera, apunta en nota de prensa el Ministerio de Agricultura.

En este sentido, ha subrayado la importancia de vacunar frente a los serotipos más virulentos de la lengua azul; con "especial énfasis" en el ovino, pero también el bovino, cara al aumento que se espera durante los próximos meses.

UNIÓN

De su lado, la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha apelado a la unión para hacer frente la "complejidad" del actual panorama internacional y a los "desafíos compartidos".

Asimismo, ha defendido el cooperativismo como herramienta "clave" para hacer frente a retos que no se pueden confrontar de manera "aislada".

En la misma línea, la presidenta del Legislativo autonómico ha apuntado que medio siglo de vida es resultado del trabajo de "mucha gente", una efeméride de la que ha considerado que es preciso sentir "orgullo", señala en nota de prensa la Asamblea de Extremadura.

"Si en Estados Unidos sacan pecho de empresas que nacieron en garajes, nosotros debemos de hacer lo mismo cuando desde un piso de Cáceres se alumbra una empresa como ésta que se ha convertido en referente no sólo aquí en Extremadura, sino también en España y del mundo", ha expresado Martín, quien ha recordado que cuando Copreca nació estaba "todo por hacer", incluso la Autonomía regional.

Así, ha indicado que los logros de esta entidad han ido parejos a los "éxitos cosechados como región". "Victorias que han sido fruto del trabajo colectivo y la comprensión de que juntos y juntas, y también a través del cooperativismo es plausible salir fuera con una única voz para hacer valer los productos de Extremadura en un mundo globalizado y una economía interconectada", ha indicado.

ESFUERZO Y ADAPTACIÓN

La presidenta de la Asamblea de Extremadura ha valorado, también, el "esfuerzo" de adaptación y reconocimiento de "realidades complejas" de Copreca, pues ha permitido, por ejemplo, que la carne de cordero extremeña se consuma en "todo el mundo árabe", y que los productos se adapten, además, a las demandas de comunidades religiosas musulmanas o judías, adecuando el sacrificio de reses a los ritos Halal y Kosher.

En la misma línea, Martín ha subrayado el "afán de superación" de esta cooperativa extremeña, la primera, recordado, en contar con un Comité de Igualdad; al tiempo que ha añadido que pese a los avances cosechados en esta materia y el hecho de que cada vez sean "más" las mujeres que ocupan puestos de responsabilidad, como la directora de Copreca, Eugenia Benaín, aún es preciso seguir trabajando para conseguir la "igualdad real" entre mujeres y hombres.

"Aquí sóis ejemplo y a la dirección de Eugenia se suma un equipo de veterinarias, así, en femenino, que ha liderado el trabajo para exportar a Marruecos. Cada vez somos más, pero el trabajo no está terminado", ha expresado Martín, que ha indicado que otro reto al que se debe hacer frente es el relevo generacional, pues de la incorporación de jóvenes a sectores como éste dependerá que se pueda afrontar otro desafío, el demográfico.

"Estamos en el camino correcto. La senda iniciada hace cincuenta años por esos visionarios en el piso de Cáceres ha dado sus frutos, la apuesta por constituirnos como comunidad dueña de su presente y futuro también", ha aseverado la presidenta del Parlamento extremeño, quien ha deseado éxitos a esta cooperativa, y ha abogado por que el lamento no impida a la ciudadanía ver "lo mucho que se ha logrado".