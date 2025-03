Blanca Martín resta importancia al manifiesto por el 8M y pone el foco en Vox por impedir una declaración institucional

MÉRIDA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha restado importancia al manifiesto por el Día Internacional de la Mujer que han venido firmando los dos últimos años PSOE, PP y Unidas por Extremadura en el parlamento regional, al tiempo que ha puesto el foco sobre Vox, que impide que se suscriba la declaración institucional que se ha venido aprobando habitualmente en el parlamento extremeño cada 8M y cada 25 de noviembre por el día contra la violencia machista.

"Tampoco creo que sea tan escandaloso", ha señalado sobre la falta de acuerdo para un manifiesto entre tres partidos políticos, que ha calificado como una "versión light" de una declaración institucional porque considera que "una herramienta que pertenece a la sociedad civil y no a los políticos", en tanto que se leerán otro manifiestos al término de cada una de las manifestaciones convocadas, por ejemplo, ha dicho, en Badajoz, Mérida o Cáceres.

Al mismo tiempo, tampoco cree que el "foco" se deba poner en el PSOE en su decisión de no suscribir este año el manifiesto, porque considera que si no hay acuerdo es "por otras razones", pero esto, ha añadido, es "lo de menos", ya que "lo importante es que llevamos dos '8 de marzo' que no hay declaración institucional en la Asamblea de Extremadura", donde la ha habido "desde hace muchos, muchos años".

Así ha respondido a las preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en Mérida para presentar un festival de música precisamente con motivo del 8M, donde ha defendido que siempre ha "respetado" la decisión de los grupos parlamentarios en este sentido.

La jefa del Legislativo extremeño ocupa este puesto desde 2015, y desde entonces, y hasta la entrada de Vox en el parlamento en 2023, siempre había habido tanto el 8M como el 25N una declaración institucional, que requiere, como en todos los parlamentos del país, el apoyo unánime de todos los grupos representados, salvo en una ocasión, ha explicado.

Desde que Vox logró entrar en la Cámara extremeña en 2023, pues en 2025 será el segundo 8M y el tercer 25N que no habrá declaración institucional en la Asamblea de Extremadura. En este sentido, ha destacado que en otros parlamentos autonómicos esto ocurre desde 2019, debido a que el partido de ultra derecha consiguió representación una legislatura antes que en Extremadura.

Pero un manifiesto "no es una declaración institucional", ha remarcado, para subrayar que esta tiene "compromiso" y se rubrica y pasa por un plebiscito en el parlamento autonómico, donde está representado el pueblo extremeño.

"Un manifiesto es... bueno, pues un manifiesto que además suele ser una manera de reclamar y de alzar la voz la sociedad civil a través de sus asociaciones", ha enfatizado Blanca Martín para mostrar las diferencias entre uno y otro texto.

"Una declaración institucional nos vincula a todos y a todas. Un manifiesto es una versión light de algo donde falta la parte institucional de compromiso", ha insistido.

En todo caso, ha abundado en que si no hay manifiesto no cree que sea por su partido, sino que no lo hay "por otras razones, pero es lo de menos", porque lo "importante" es que van "dos '8 de marzo' que no hay declaración institucional" en la Asamblea, que en todo caso celebrará un acto institucional el próximo viernes.

Preguntada sobre si considera un "retroceso" que este año no haya manifiesto cuando el año pasado sí hubo, ha insistido en que considera un "retroceso" que no haya declaración institucional porque "siempre", desde que es presidenta de la Asamblea, ha hecho "gala" de la "paz política y social" que existía en la Asamblea de Extremadura y el "compromiso" en una declaración institucional.

Por último, ha defendido que cada institución tiene sus propios "instrumentos", y que en este sentido la Junta, las diputaciones provinciales o los ayuntamientos aprueban declaraciones institucionales pero la Asamblea no puede porque "hay un grupo parlamentario que no está de acuerdo ni con el 8M ni con el 25N".