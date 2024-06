Blas Cantó, Carlos Baute, Ana Guerra, Dani Fernández y Beret, actuarán en la Plaza Mayor de Cáceres en dos conciertos

La capital cacereña es la única ciudad española que acogerá ‘Dial al sol’ (5 de julio) y ‘Los 40 Summer Live’ (9 de julio)



CÁCERES, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Blas Cantó, Carlos Baute, Ana Guerra, Dani Fernández, Beret, Melocos, Gonzalo Hermida o David Otero son algunos de los 18 artistas que actuarán en Cáceres en los conciertos de 'Dial al sol' y 'Los 40 Summer Live', que tendrán lugar el viernes 5 de julio y el martes 9 de julio, respectivamente, de manera que la capital cacereña se convertirá en la única ciudad española en albergar los dos conciertos de gran formato que organiza la cadena SER.

Los dos conciertos serán en la Plaza Mayor cacereña a partir de las 21,30 horas y las fechas son tan próximas porque se trata del cierre de una gira y el comienzo de la otra, que coincidirán en la ciudad con apenas cuatro días de distancia.

Los detalles de esta gran cita musical, que en otras ocasiones ha congregado a unas 15.000 personas en la plaza cacereña, han sido presentados este martes por la concejala de Festejos, Soledad Carrasco, junto a Jorge Balaguer, coordinador regional de cadenas musicales de la cadena Ser, y a José Luis Hernández, director de la cadena Ser Cáceres.

Carrasco ha destacado que el ayuntamiento sigue en la línea de traer a la ciudad conciertos y festivales de calidad a nivel nacional durante todo el año. "Si alguien pensaba que con Robe o Ana Mena y la llegada del verano ya habían acabado los grandes conciertos en Cáceres, hoy presentamos otros dos ‘platos fuertes’ de este 2024, que serán los eventos más relevantes y multitudinarios del verano en la ciudad", ha dicho la concejala.

Así, ha animado tanto a los cacereños como a los turistas a acudir a ambos conciertos gratuitos porque serán "el mejor plan para planificar unas vacaciones en Cáceres, aunando extraordinarios conciertos, una preciosa ciudad Patrimonio de la Humanidad y una reconocida y atractiva gastronomía".

SIN BOTELLÓN

En cuanto al dispositivo de seguridad que se ha diseñado, José Luis Hernández, ha recordado que es similar al de otros años por lo que el aforo previsto es de 15.000 personas como máximo, que es lo que está delimitado en el plan de autoprotección. Se contará con la presencia de policía local, policía nacional, guardia civil y un amplio dispositivo de Cruz Roja con un hospital de campaña en la propia Plaza Mayor para garantizar toda la seguridad.

Habrá un control de acceso y contabilización en todas las calles que dan acceso a la Plaza Mayor y se han dispuesto las dos vías principales (Gran Vía y General Ezponda), que serán únicamente salida de emergencia y no se podrá acceder por ellas, porque estarán preparadas para tener que hacer uso en caso de evacuación.

No se podrá acceder al recinto de la Plaza Mayor ni con botellas de cristal ni con alcohol, "porque lo que queremos es disfrutar de la música, disfrutar del ambiente, disfrutar de los conciertos y que la parte fundamental de la fiesta sea la música, los conciertos, la convivencia y esas imágenes maravillosas de la ciudad", ha señalado.

Una de las novedades de este año es que se instalará un punto violeta de atención contra la violencia de género y se va a cambiar la ubicación para las personas de movilidad reducida "para que estén más altas y puedan disfrutar mejor de los conciertos", ha explicado el director.

LOS ARTISTAS

La primera de las dos citas será el viernes 5 de julio con el concierto 'Dial al sol' que contará con las actuaciones de Blas Cantó, el artista de ‘Él no soy yo’ que ahora suena con su nuevo sencillo ‘Tú nunca me has querido’. El venezolano Carlos Baute, con 30 años de trabajo y 12 álbumes, actualmente está inmerso en su gira ‘De mi puño y letra’, también recalará en la capital cacereña.

La canaria Ana Guerra, con su nuevo ep ‘Érase una vez’; el compositor gaditano Gonzalo Hermida; la banda Melocos, que será uno de los platos fuertes de la noche; el peruano Ezio Oliva, y la sevillana Marta Santos cierran el cartel de este primer concierto.

La segunda cita será el martes 9 de julio a partir de las 21,30 horas con 'Los 40 Summer Live' que tendrán como cabeza de cartel a Dani Fernández, una de las voces más peculiares y originales de la escena pop de nuestro país con el tema ‘Todo cambia’, con el que ya ha sido número uno de la lista de Los 40.

Actuarán también Adexe & Nau con nuevas canciones, y repetirá Beret, el sevillano premiado con un Latin Grammy y un 40 Music Awards, entre otros premios, que acaba de publicar su nuevo disco ‘Resilencia’ dentro del que se incluye ‘Cupido’ (nuevo sencillo) con el que espera convertirse en uno de los artistas más escuchados del verano.

Walls con las ideas muy claras de lo que quiere, "nunca nos deja indiferentes en sus actuaciones, con letras muy claras con un lenguaje que llega muy bien a los más jóvenes", ha explicado Balaguer, que ha indicado que Soge Culebra pondrá el sonido más urbano con varios éxitos rompedores como el tema ‘Ibiza’.

Charlie Usg vuelve este año a Cáceres donde podremos escucharle con su nuevo tema, mientras que el artista madrileño César AC ofrecerá más sonido veraniego electrolatino con temas como 'No hay vuelta atrás’ y su nueva apuesta musical ‘Orilla del mar’, que "promete convertirse en otro éxito este verano".

Otro de los nombres de peso del cartel es David Otero que se encuentra girando por el país con su banda y no ha querido perderse esta fiesta veraniega. "Está vinculado a nuestra casa desde que estuvo en El canto del loco o como ‘El pescao’ y estamos muy felices de poder contar con otra de las grandes figuras del pop de nuestro país", ha señalado el coordinador.

Depol llega a Cáceres para recordar que la primera vez que se subió a un escenario fue en Extremadura y "fue una experiencia que nunca se le olvidará". Miles de jóvenes tararean ya sus temas y ha sido el artista que ha abierto el inicio de la gira de estadios de Morat en el Civitas Metropolitano de Madrid hace cuatro días.

Y por último, el artista sevillano Hilario, que estuvo nominado a la categoría ‘Mejor grupo o artista revelación’ en la pasada edición de Los 40 Music Awards gracias a sus dos primeros temas ‘Lagunas’ o ‘Tú’, con el que el pasado año consiguió abrirse un hueco en el difícil mundo de la industria musical. Tiene nuevas canciones como ‘Bajo la luna’ y ‘Desesperao’. La noche la cerrará el dj Óscar Martínez con una sesión con los mayores éxitos del momento.