Bomberos del SEPEI de Cáceres rescatan a un ciervo atrapado en un canal del embalse de Cubilar

Zona en la que quedó atrapado el ciervo. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Servicio Provincial de Extinción de Incendios (SEPEI) de la Diputación de Cáceres rescataron la tarde de este pasado jueves, 19 de febrero, a un ciervo que había quedado atrapado en un canal próximo al embalse de Cubilar.

Los efectivos del parque de bomberos de Trujillo actuaron en una zona de dehesas próximas a la localidad cacereña de Logrosán, debido a que el animal no podía salir por sus propios medios.