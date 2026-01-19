Los bomberos sofocan un incendio con seis atrapados en una vivienda de Badajoz

BADAJOZ, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Badajoz han intervenido en un incendio declarado en un domicilio de un bloque de viviendas, en cuyo interior han quedado atrapadas seis personas de entre 9 y 82 años, sito en la avenida Augusto Vázquez de la capital pacense pasadas las 14,30 horas.

De ellas, tres personas han sido trasladadas al Hospital Universitario de Badajoz por inhalación de humos --una mujer de 49 años con "carácter menos grave" y las otras leves--, mientras que el resto han recibido el alta en el lugar, según los datos aportados por el 112 de Extremadura.

Hasta el lugar se han desplazado numerosos recursos de emergencias, incluidos los bomberos, dos ambulancias del Servicio Extremeño de Salud, además de dos unidades de Cruz Roja, efectivos de Policía Nacional, Policía Local.