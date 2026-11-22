CÁCERES, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido este domingo como consecuencia de un accidente de tráfico a las afueras de Cáceres en el que se habrían visto involucrados dos turismos y un autobús.

En concreto, un portavoz de la Guardia Civil ha informado de que el accidente se ha producido en el punto kilométrico 557 de la N-630, entre la rotonda de Ceres Golf y el recinto ferial de Cáceres.

Patrullas de la Guardia Civil y Seguridad Ciudadana, así como patrullas de la Policía Local y de la Policía Nacional ya se encuentran desplegadas por la zona.

Además, los bomberos han acudido para excarcelar a los ocupantes de los vehículos involucrados. El autobús iba sin pasajeros, ha precisado la Guardia Civil.

Por el momento, la circulación en esta vía se ha desviado por el camino paralelo a la carretera del recinto ferial.