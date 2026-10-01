La Bonoloto de este miércoles deja un premio de más de 157.000 euros en Mérida

Administración de Loterías de la Plaza de España de Mérida. - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

MÉRIDA/MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un boleto sellado en Mérida ha sido agraciado con un premio de segunda categoría en el sorteo de la Bonoloto de este pasado miércoles, 30 de septiembre, dotado con 157.472,50 euros.

La combinación ganadora ha estado formada por los números 49, 20, 11, 5, 12 y 31. El número complementario es el 45 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 2.564.885,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es, agraciado con 815.232,66 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº2 de Mérida (Badajoz), situada en Plaza de España.