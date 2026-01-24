La borrasca Ingrid provoca el corte total de cuatro carreteras del norte de la provincia de Cáceres

Archivo - Camión quitanieves actuando en una carretera de la provincia de Cáceres, en una foto de archivo - DIPUTACIÓN DE CÁCERES - Archivo

CÁCERES, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de cuatro carreteras del norte de la provincia de Cáceres permanecen cortadas al tráfico por cuenta de los efectos de la borrasca Ingrid que mantiene este sábado a esa zona extremeña en alerta amarilla por nevadas, que podrán acumular hasta cinco centímetros de nieve en 24 horas por encima de los 600-900 metros.

En concreto, el corte afecta a la CC-224 del Puerto de Honduras, CC-242 de Piornal a Garganta la Olla, CC-241 de Piornal a Pasarón de la Vera y la CC-437 en el Pico Villuercas, según informa la Junta de Extremadura.

Asimismo, dentro de la red de carreteras han sido registradas incidencias en la CC-146 de Zarza la Mayor a Portugal, aunque en la zona extremeña no existen problemas; así como en la CC-225 de La Garganta al cruce con la N-630.

Cabe destacar que, en estos momentos, se ha restablecido el tránsito de vehículos o conjuntos de vehículos de mercancías de más de 7.500 kilos de MMA o MMC, entre los kilómetros 471 y 425 de la A-66 (Gijón-Sevilla), que se encontraba restringido, según informa la Guardia Civil de Cáceres.