La borrasca Kristin dejó 286 árboles afectados a su paso por Mérida

Operarios trabajan en la retirada de árboles en Mérida - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegación de Parques y Jardines de Mérida ha realizado un balance provisional de los daños causados al arbolado tras el paso de la borrasca Kristin, el pasado 28 de enero, que sitúa en 286 el número de ejemplares afectados.

El delegado municipal de Parques y Jardines, Marco Antonio Guijarro, ha señalado que en su mayoría son coníferas de gran porte, con una edad media de 25 años, muchos de los cuáles requieren tala, aunque "algunos podrían recuperarse mediante nuevas podas".

Así, las zonas más afectadas de Mérida han sido el Parque de las VII Sillas, con 62 árboles afectados, Isla del Guadiana y Molino de Pancaliente con 59 árboles; el Parque de los Salesianos un total de 18 y en el Parque de La Argentina han sido afectados 16 ejemplares.

La delegación de Parques y Jardines continua el trabajo en toda la ciudad en la tala y poda para eliminar los restos de los árboles caídos, ha indicado el Ayuntamiento de Mérida en nota de prensa.

En este sentido, debido al elevado número de árboles afectados, los trabajos se están realizando de forma escalonada en función de criterios técnicos y se sigue evaluando la situación.

Así, el delegado de Parques y Jardines, Marco Guijarro, ha explicado que durante los primeros días se llevaron a cabo "actuaciones de emergencia" en las zonas que representaban mayor peligro y dificultaban el tránsito rodado.

Finalmente, Guijarro ha añadido que "se continúa trabajando para restablecer la normalidad y retirar todos los ejemplares afectados".