Las buenas previsiones en el incendio de Pinofranquedo permiten a todos los evacuados regresar a sus casas

María Guardiola, junto a Abel Bautista, en el Puesto de Mando Avanzado del incendio de Pinofranqueado. - JUNTA DE EXTREMADURA

PINOFRANQUEADO (CÁCERES), 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Todos los vecinos evacuados por el incendio de Pinofranqueado declarado el pasado martes ya pueden regresar a sus casas después de una noche de trabajo que ha mantenido la evolución favorable, y que se espera que se pueda dar por estabilizado a lo largo de este viernes.

La medida se ha adoptado en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) celebrada a las 9,00 horas, a la que ha asistido la presidenta de la Junta, María Guardiola. A su término, ha sido la encargada de transmitir las "buenas noticias" que deja el trabajo realizado durante la noche.

En concreto, los vecinos de Horcajo y Aldehuela podrán regresan con total libertad de movimiento, mientras que los de El Gasco, La Fragosa y Martilandrán deberán permanecer dentro del casco urbano para permitir a los efectivos trabajar sobre el terreno y no entorpecer la circulación. Asimismo, las personas con vulnerabilidad regresarán a lo largo del día al requerir otro tipo de necesidades.

El objetivo marcado es dar por estabilizado el incendio a última hora de la tarde, si todo sigue como hasta ahora. Para ello, en la zona van a trabajar este viernes 240 efectivos. En concreto; 23 unidades de bomberos forestales (13 terrestres y 10 aéreas), seis agentes del Medio Natural y 8 técnicos de extinción. Intervendrán también 21 medios aéreos (15 helicópteros y 6 aviones anfibios), además de tres equipos de maquinaria pesada.

De hecho, para este viernes no está previsto que se celebre la habitual reunión del Cecopi de mediodía. La próxima será a las 20,00 horas.

"La noche ha sido buena, han trabajado muy bien", ha señalado la presidenta extremeña, que ha precisado que las actuaciones se han centrado esta noche en la zona norte, en El Gasco, Martilandrán y Cerezal.

De esta forma, con la entrada de los medios aéreos con las primeras luces del día se logrado apagar este foco, aunque los trabajos continuarán en la zona porque "todavía hay algo de actividad". En todo caso, el objetivo para hoy, ha remarcado la presidenta, es claro: "que al final del día podamos declarar el incendio estabilizado".

BUENA COORDINACIÓN

Guardiola ha señalado que son "muy buenas noticias" y ha dado las gracias a todos los profesionales y las instituciones implicadas en este incendio. Así, ha citado a la Diputación de Cáceres, a la Diputación de Badajoz, a la Delegación del Gobierno, al Ministerio de Transición Ecológica, a la Unidad Militar de Emergencia (UME), Guardia Civil, Protección Civil, y al propio Infoex, además de Cruz Roja, trabajadores sociales, psicólogos y al Servicio Extremeño de Salud.

En este sentido, ha destacado que la coordinación ha sido "muy buena" y que "una vez más Extremadura ha demostrado que trabajando unidos, con lealtad institucional, trabajamos mucho mejor y conseguimos antes los objetivos que todos deseamos".

Guardiola también ha dado las gracias a los vecinos de Las Hurdes, que han tenido un "comportamiento ejemplar", que han sido "pacientes y que han obedecido muy bien las instrucciones" adoptadas por las autoridades "siempre pensando en su seguridad, en la seguridad de todas las personas y, por supuesto, de sus casas y de este entorno que amamos todos".

En cuanto a la superficie quemada, ha dicho que se va a ajustar después de que anoche se redujera a 4.350 hectáreas, lo cual es "algo positivo", pero hay que espera al reconocimiento de este viernes par poder ofrecer un dato más preciso.

SE MANTIENE EL NIVEL 2

Durante la reunión del Cecopi se ha acordado también mantener tanto la situación operativa dos del Plan de Protección Civil Infocaex como el nivel 2 de peligrosidad del Plan Infoex (en una escala de cero a tres).

Ambos niveles fueron declarados ante la necesidad de tomar medidas para proteger a bienes y personas y de ampliar el dispositivo de extinción con medios no asignados inicialmente a la comunidad autónoma. Asimismo, por el momento permanecen cortadas las carreteras CC-122, CC-125 y CC-137.

Cabe recordar que el incendio forestal de Pinofranqueado comenzó a las 14,35 horas del pasado martes, a las 14,50 se declaró el nivel 1 (posible afección a personas o bienes no forestales) y a las 16,30 el nivel 2. Ha afectado a unas 4.350 hectáreas, principalmente de pinar, cifra estimativa y sujeta a cambios.