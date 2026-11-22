Imagen de 'Clásicos Incluidos. I Festival de Artes Escénicas Inclusivas' que se celebra en diciembre en Cabeza del Buey (Badajoz). - ATUTIPLAN

CABEZA DEL BUEY (BADAJOZ), 22 (EUROPA PRESS)

Cabeza del Buey celebrará durante el mes de diciembre 'Clásicos Incluidos', I Festival de Artes Escénicas Inclusivas, una iniciativa que nace con el objetivo de visibilizar el talento de las personas con discapacidad, fomentar su participación en la vida cultural y acercar las artes escénicas a toda la ciudadanía.

El festival está organizado por Plena inclusión Cabeza del Buey, bajo la dirección artística de la compañía Atutiplan, y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Cabeza del Buey y la Diputación de Badajoz.

Esta primera edición da continuidad al trabajo que Plena inclusión Cabeza del Buey viene desarrollando desde 2018 a través del teatro, una herramienta que ha permitido a sus participantes explorar nuevas formas de expresión, desarrollar su creatividad y compartir su talento con el público.

Con este festival se pretende dar un paso más, abriendo el escenario a diferentes compañías y propuestas que demuestran que la diversidad "enriquece la creación artística", según ha señalado la compañía Atutiplan en un comunicado.

UNA PROGRAMACIÓN QUE UNE TEATRO E INCLUSIÓN

El festival comenzará el 3 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con un acto inaugural a las 20,00 horas, durante el cual tendrá lugar la entrega de la 'I' de Inclusión, un reconocimiento que Plena inclusión viene concediendo para poner en valor el compromiso con una sociedad más inclusiva.

A continuación, a las 20,30 horas, se representará 'Clowntidiano', de la compañía Clásicos Incluidos, vinculada a Plena inclusión Cabeza del Buey. Se trata de un espectáculo que, a través del lenguaje clown, el gesto y la expresión corporal, transforma situaciones cotidianas en momentos de humor, emoción y encuentro con el público.

El 4 de diciembre, a las 20,30 horas, llegará 'Troyanas. Mujeres en guerra', de Batilo Teatro y Palique Teatro. Inspirada en la tragedia de Eurípides, esta propuesta invitará a reflexionar sobre las consecuencias de los conflictos bélicos, especialmente sobre las mujeres y la población civil.

La programación continuará el 11 de diciembre, a las 20,30 horas, con 'La Mandrágora', a cargo de La Luciérnaga, compañía teatral de la ONCE de Madrid integrada por intérpretes ciegos y con discapacidad visual. Su participación permitirá acercar al público otra forma de vivir y crear teatro, poniendo de manifiesto que las diferentes capacidades no son una barrera para la expresión artística.

CUENTACUENTOS Y TALLERES EN LAS AULAS

Además de las representaciones abiertas al público, 'Clásicos Incluidos' contará con cuentacuentos, talleres de creación de marionetas y actividades teatrales dirigidas al alumnado. También se prevén actividades en Adiser Horizontes, de Castuera, y en Adypres, de Zalamea de la Serena.

Estas actividades, que cuentan con la participación de Plena inclusión y Atutiplan, buscan acercar las artes escénicas a públicos diversos, estimular la creatividad y fomentar valores como el respeto, la convivencia y la igualdad de oportunidades.

De esta forma, la colaboración con centros educativos y entidades participantes permitirá, según la organización, que el festival trascienda los escenarios y genere espacios "de encuentro, aprendizaje y sensibilización".

El proyecto contempla, además, la posibilidad de crecer en futuras ediciones como propuesta itinerante y llegar a otros municipios de la mancomunidad.

Con esta iniciativa, Plena inclusión Cabeza del Buey, Atutiplan, el Ayuntamiento de Cabeza del Buey y la Diputación de Badajoz contribuyen a impulsar una programación cultural diversa y participativa, que reconoce a las personas con discapacidad como creadoras y protagonistas de la vida artística.