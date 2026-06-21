Cáceres 2031 celebra el Día Europeo de la Música con un viaje sonoro por Europa en el Ateneo - CÁCERES 2031

CÁCERES 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de medio centenar de personas han participado este domingo en la celebración del Día Europeo de la Música organizada por Cáceres 2031 en el Ateneo de Cáceres.

La actividad ha reunido a público de distintas edades en torno a una propuesta cultural gratuita que ha combinado música, divulgación y convivencia para acercar la riqueza del patrimonio musical europeo a la ciudadanía, según ha informado el equipo de Cáceres 2031 en un comunicado.

La jornada ha ofrecido dos pases del espectáculo 'Viaje mágico a través de la música', interpretado por el cuarteto de cuerda Alla Corda y presentado por la cantante y compositora cacereña Chloé Bird, quien, interpretando a Greta Maleta -experta en rarología de la música-, ha conducido al público por un recorrido geográfico y temporal a través de algunas de las obras y tradiciones musicales más representativas de Europa.

A través de una selección de piezas, las personas asistentes han viajado desde el barroco de Johann Sebastian Bach hasta composiciones contemporáneas de Max Richter, pasando por autores imprescindibles como Mozart, Brahms, Debussy, Bartók o Ennio Morricone. El programa ha incluido también música tradicional irlandesa y obras que reflejan la diversidad cultural del continente.

Durante la presentación, Chloé Bird ha reivindicado la música como espacio de encuentro y celebración de la diversidad. "Las diferencias no nos separan. Celebremos lo único, celebremos lo diferente, celebremos lo raro. La música es un lugar de encuentro", ha destacado.

Por su parte, la coordinadora general del Consorcio Cáceres 2031, Iris Jugo, ha subrayado el valor simbólico de esta fecha para la candidatura: "El Día Europeo de la Música es una oportunidad para celebrar el patrimonio cultural del continente y recordar que la cultura es uno de los grandes espacios de unión entre las personas", ha señalado.

Asimismo, el concejal de Cultura del consistorio cacereño, Jorge Suárez, ha destacado que la celebración refleja uno de los principales objetivos de la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031 como es situar a la ciudadanía en el centro del proyecto y hacer de la cultura una herramienta de transformación colectiva, con los ciudadanos como "grandes protagonistas de este proceso".

Los dos conciertos han estado acompañados por un tentempié para fomentar el diálogo entre las personas asistentes, dentro de los Diálogos por la Capitalidad, en un ambiente que refleja los valores de inclusión, ciudadanía y acceso a la cultura que promueve la candidatura de Cáceres 2031.