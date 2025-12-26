Cáceres 2031 registra el documento con las líneas maestras de su candidatura a la Capitalidad Cultural Europea

El equipo técnico de Cáceres 2031, encabezado por la coordinadora de proyecto, Iris Jugo, junto al alcalde de Cáceres, Rafael Mateos; y el concejal de Cultura, Jorge Suárez - CÁCERES 2031

Cáceres ha dado un paso decisivo en su camino para convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031 con la entrega oficial del 'Bidbook', el documento estratégico que recoge el proyecto cultural de la ciudad y su visión europea.

La candidatura de Cáceres 2031 llega a esta fase clave avalada por un "amplio y plural" respaldo institucional, social, cultural y académico, ya que, en total, la candidatura suma a día de hoy 129 adhesiones.

Entre las entidades adheridas se encuentran más de medio centenar de ayuntamientos de la región, que concentran más del 50 por ciento de la población, así como distintas instituciones, mancomunidades y Casas de Extremadura en el exterior.

La candidatura cuenta también con el respaldo de los principales festivales culturales de referencia en la región, museos, fundaciones, conservatorios, orquestas y entidades del ámbito de la creación contemporánea y del patrimonio, consolidando a Cáceres como un "nodo cultural activo y diverso".

A ello se suman colegios profesionales, entidades sociales y económicas, cámaras de comercio, medios de comunicación y organizaciones del tercer sector, que subrayan el "impacto social y transformador del proyecto", ha destacado la candidatura en nota de prensa.

Asimismo, el carácter europeo e internacional de Cáceres 2031 queda reforzado por las adhesiones de ciudades, universidades y entidades culturales de países como Francia, Portugal, Italia, Alemania, Polonia, Suecia, Irlanda, Bulgaria, Rumanía, Hungría, Chipre, Chile o la República Checa, entre otros, así como por la colaboración de numerosos expertos y profesionales del ámbito académico y cultural.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha destacado que se trata de un "proyecto ambicioso, pero a la vez maduro que recoge la sensibilidad de toda la sociedad cacereña y de toda la sociedad extremeña". En este sentido ha resaltado que la propuesta de la ciudad "toma la cultura como un elemento transformador y como un pilar fundamental de la sociedad del siglo XXI".

Por su parte, la coordinadora general del Consorcio Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031, Iris Jugo, ha puesto en valor un documento que es "fruto del trabajo en equipo, de un equipo maravilloso que se ha entregado a dar voz a estos proyectos que hay y que demandan la región y la ciudad, a dialogar con lo que Europa tiene y puede ofrecernos y viceversa". "Estamos seguros de que la cultura es el camino", ha añadido.

Con la entrega del 'Bidbook' y el respaldo de estas adhesiones, Cáceres 2031 reafirma su compromiso con la cultura como "motor de cohesión social" de la ciudad y de la región y afronta con "ilusión y responsabilidad" las próximas fases del proceso para convertirse en Capital Europea de la Cultura.