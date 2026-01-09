Cáceres abordará la renovación integral del Paseo de Cánovas con 6,5 millones de euros de financiación europea

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, junto a concejales de su gobierno tras una rueda de prensa - EUROPA PRESS

CÁCERES, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres ha recibido ya la comunicación oficial de que la ciudad ha sido seleccionada en la convocatoria de la senda financiera de fondos europeos Feder a Planes de Actuación Integrados (PAI), en el marco del Desarrollo Urbano Sostenible 2021-2027, lo que permitirá movilizar una inversión pública total de 14,7 millones de euros en la capital cacereña.

De este montante, casi la mitad, un total de 6,5 millones de euros se destinarán a la reforma integral del entorno de la Plaza de América y el Paseo de Cánovas, donde se renovarán las redes de saneamiento y abastecimiento, se cambiarán todas las baldosas por un nuevo pavimento, se modernizará el sistema de riego y se reformarán los bordillos perimetrales de las zonas ajardinadas, además de otras actuaciones.

"El objetivo es recuperar este eje central de la ciudad como un espacio más moderno, más accesible, más amable y mejor adaptado a las necesidades actuales de los ciudadanos", ha señalado este viernes el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, que ha ofrecido una rueda de prensa para dar a conocer la concesión de esta ayuda europea que permitirá afrontar, además, otros diez proyectos urbanísticos en la ciudad.

Mateos ha asegurado que estas inversiones, que deben estar ejecutadas antes de diciembre de 2029, "permitirá desarrollar proyectos estratégicos de ciudad y dar un salto cualitativo en servicios, espacios públicos y cohesión social".

La estrategia presentada por el Ayuntamiento de Cáceres ha obtenido una puntuación de 64,25 puntos, lo que se traduce en la concesión de una senda financiera Feder de 12.511.534 euros, con una tasa de cofinanciación del 85%, lo que significa que las arcas municipales tendrán que aportar 2,2 millones de euros de cofinanciación.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Según ha explicado el alcalde, los fondos permitirán desarrollar once proyectos estratégicos concretos ya definidos en el Plan de Actuación Integrado (PAI), como la reforma de la avenida Virgen de la Montaña y la plaza de los Conquistadores, a lo que se destinarán 2,84 millones; la actuación en Camino Llano y la plaza Marrón, con 1.042.930 euros, o la construcción de una piscina climatizada inclusiva y saludable en Nuevo Cáceres, con una inversión prevista de 4,5 millones de euros.

También se recoge un plan estratégico de infraestructuras verdes y azules con la conexión a la Ribera del Marco, con 750.000 euros; la rehabilitación de viviendas municipales para destinarlas a alquiler social, para lo que se destinarán 833.000 euros, y la puesta en marcha de la Casa del Ciudadano, con una inversión de 1,37 millones de euros, y que se ubicará en un edificio céntrico para acercar la administración a los cacereños

"No son proyectos aislados, sino una estrategia de ciudad pensada para hacer de Cáceres una ciudad más moderna, más sostenible, más participativa y con mejores servicios públicos", ha afirmado el regidor, que ha estado acompañado por su equipo de Gobierno.

El alcalde cacereño ha hecho hincapié en que esta inyección de recursos "va permitir avanzar hacia la ciudad que todos queremos". "Es una financiación que nos da la oportunidad de desarrollar los proyectos ambiciosos que ya teníamos definidos en nuestra hoja de ruta para impulsar Cáceres, proyectos que, además, habíamos adquirido como compromiso con los vecinos y vecinas de nuestra ciudad", ha apuntado.

Pero además por otro lado, estos fondos van a permitir también liberar recursos propios del presupuesto municipal, que podrán destinarse a otras necesidades y a la gestión del día a día de los barrios de Cáceres.

"En definitiva, nos va a permitir multiplicar nuestra capacidad de inversión y seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de los cacereños y cacereñas, que es la auténtica prioridad y el verdadero sentido de este equipo de Gobierno", ha añadido.

GESTIÓN DE LA AYUDA

La aceptación de esta ayuda implica que el Ayuntamiento de Cáceres asume la condición de Organismo Intermedio Ligero, lo que permitirá gestionar directamente la selección de las actuaciones. "Esto nos da mayor capacidad de gestión, más agilidad administrativa y más control para que los fondos se ejecuten con eficacia y lleguen realmente a la ciudad", ha subrayado.

A partir de ahora, el ayuntamiento cacereño impulsará con carácter prioritario todos los trabajos técnicos y administrativos necesarios para poner en marcha estas actuaciones, así como la generación del crédito correspondiente y la coordinación de los distintos servicios municipales implicados, con el objetivo de ejecutar los proyectos dentro del actual marco de programación europea.

Para finalizar, Mateos ha subrayado que "lo importante, no es solo el dinero, sino que muchos de estos proyectos ya los tenemos muy avanzados, incluso licitados, por lo que su ejecución será inminente" y los que aún no se habían iniciado, "se impulsarán de manera inmediata" con la coordinación de los distintos servicios municipales implicados.

El resto de financiación aprobada corresponde a 595.000 euros para asistencia técnica (gestión, comunicación, seguimiento, evaluación y formación); 150.000 euros para una plataforma integral de participación ciudadana; un millón de euros para el desarrollo tecnológico, SIG y Observatorio de Sostenibilidad Urbana, otro millón para invertir en AldeLab, es decir, en los edificios Garaje 2.0 y Embarcadero con el objetivo de hacer un HUB bioclimático de innovación y laboratorio de inteligencia urbana.