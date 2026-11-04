Cáceres afronta un mes de noviembre decisivo en su camino para ser Capital Europea de la Cultura en 2031

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y el concejal de Cultura, Jorge Suárez, con parte del equipo de Cáceres 2031 - EUROPA PRESS

CÁCERES, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cáceres afronta un mes de noviembre decisivo para conseguir el título de Capital Europea de la Cultura en 2031, por el que también luchan otras tres ciudades españolas --Granada, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo--, con un calendario que ha comenzado esta semana con el registro ante el Ministerio de Cultura del dossier (bid book), que recoge el proyecto 'Transcultura', con el que la ciudad quiere conseguir su objetivo.

Los días 9 y 10 de la próxima semana se organizará un encuentro sobre las artes y los artistas en la Unión Europea (UE) con representación de otras ciudades que han ostentado el título; el lunes 23 de noviembre, un comité de expertos formado por tres personas --una en representación del Ministerio de Cultura y dos de la Comisión Europea-- visitará la ciudad para conocerla y comprobar que lo recogido en el 'bid book' se corresponde con la realidad.

Se hará una visita a infraestructuras culturales de la ciudad como museos o centros artísticos, con una participación muy activa del sector cultural y con una agenda que será pública y un encuentro con las instituciones que conforman el Consorcio Cáceres 2031 (Junta de Extremadura, Ayuntamiento y las diputaciones de Cáceres y Badajoz).

"Una parte muy importante de la agenda de los evaluadores va a ser con el sector cultural en la que no vamos a participar las instituciones... porque ellos vienen a conocer la ciudad, vienen a conocer las infraestructuras, a conocer el tejido cultural y a comprobar que toda la documentación, todos los proyectos que se han presentado son reales, son tangibles y están en la ciudad", ha explicado este miércoles el alcalde Rafael Mateos, en una rueda de prensa.

La siguiente fecha marcada en la agenda es el miércoles 30 de noviembre cuando una delegación cacereña se trasladará al Ministerio de Cultura a Madrid para defender el proyecto ante un jurado internacional compuesto por diez expertos.

Y el jueves 3 de diciembre, el jurado ofrecerá una rueda de prensa en el Museo Arqueológico Nacional para desvelar el nombre de la ciudad española que ostentará el título de Capital Europea de la Cultura en 2031. Cabe recordar que la ciudad española designada compartirá el título con la localidad de Victoria, en la isla de Gozo en Malta, que ya ha sido elegida.

"Vamos a defender nuestro proyecto con sencillez pero con máxima profesionalidad, con el respeto que el proceso y las rivales merecen pero, sobre todo, lo vamos a hacer con optimismo y con confianza en que tenemos el mejor proyecto, porque queremos conseguirlo y porque queremos cuidar lo conseguido hasta el momento con un objetivo que es ser Capital Europea de la Cultura en el año 2031 y darle continuidad a la transformación cultural que hemos hecho en Cáceres y en Extremadura en los últimos dos años", ha subrayado Mateos.

El alcalde ha explicado que el 'bid book' registrado este martes recoge la propuesta artística y cultural, el modelo de participación, la dimensión europea, los objetivos de legado y la planificación económica con los que la ciudad afronta la fase final del proceso de selección, pero tampoco ha desvelado acciones concretas que se reserva para la defensa ante los expertos y por mantener la confidencialidad ante las otras tres ciudades rivales.

Sí se sabe que el proyecto 'Transcultura' se presenta como un método de acción que conecta territorio, patrimonio y comunidad para generar un impacto cultural sostenible y contribuir a dar respuesta a los desafíos contemporáneos de Europa. Escuchar a la ciudadanía y al territorio, conectar mediante alianzas y transformar a través de la cultura son las bases del proyecto.

SESENTA PROYECTOS, DOCE PROGRAMAS, TRES EJES

La programación artística y cultural se organiza en más de 60 proyectos, distribuidos en 12 programas y tres ejes temáticos, Tierra, Camino y Encuentro. En el apartado de participación, capacitación y legado, el libro contempla más de 200 proyectos participativos creados en colaboración con comunidades locales y europeas, una red de 15 laboratorios de capacitación cultural distribuidos por Extremadura y la formación de 1.200 agentes culturales, mediadores y gestores en competencias europeas.

Entre sus objetivos a largo plazo figuran un modelo de gobernanza cultural que pueda servir de referencia a otras ciudades medianas y una plataforma permanente de cooperación entre Extremadura y Europa. La candidatura plantea así que el trabajo desarrollado tenga continuidad más allá de 2031.

Su desarrollo se apoya en cinco ámbitos: gobernanza compartida, capacidad cultural, comunidad cultural, capacidad transformadora y contribución europea. Con ellos, la candidatura vincula la creación artística con la participación social, la capacitación del sector y la cooperación internacional.

En el dossier, además del programa artístico y cultural se recoge el presupuesto total para el periodo 2016-2032 que asciende a 65,7 millones de euros, de los que el 48% se concentra en actividades y el resto en infraestructuras e inversiones.

"Nuestro deseo no es otro, que este esfuerzo se traduzca en una vida cultural más abierta, más participativa, en un sector más preparado aún y en mayores oportunidades para la sociedad cacereña y, en definitiva, para toda Extremadura", ha manifestado el alcalde, que se ha mostrado convencido de que Cáceres conseguirá su objetivo porque se presenta un proyecto "realista". "Es el mejor proyecto", ha zanjado.

Así, ha insistido en que la idea era construir una propuesta "que naciese del mundo de la cultura, que quienes tenemos responsabilidades en las administraciones no manoseásemos el proyecto ni impusiésemos nuestras ideas" y "yo sé que esto en algún momento ha sido difícil de explicar".

"Es un proyecto muy realista, muy profesional, donde las instituciones hemos acompañado, pero desde luego donde ha habido un equipo técnico dirigido por una coordinadora que ha sido Iris Jugo, pero que ha estado rodeada de un equipo profesional, sin ningún cargo público, influyendo o intentando imponer las ideas. Y yo creo que eso ha sido muy importante, al igual que la participación, que ha sido fundamental", ha dicho Mateos.

Sobre qué pasará si la ciudad no logra su objetivo, el alcalde ha dicho que "algo que funciona y algo en lo que se cree no se puede tirar", por lo que si Cáceres no consigue ser Capital Europea de la Cultura sería "un gravísimo error" no aprovechar el camino andado ya. "Creo que esto hay que aprovecharlo y creo que tenemos muchísimo recorrido porque hemos transformado la forma de hacer y de entender la cultura en Cáceres y en Extremadura", ha sentenciado.

"Eso es algo que me llevaré y el día que deje de ser alcalde podré decir que he contribuido de manera decisiva a transformar la gestión cultural de mi ciudad", ha concluido.