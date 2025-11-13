Cáceres aprueba la Estrategia Cultural 2026-2036 para situarse como referente nacional e internacional

CÁCERES 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Cultura del Ayuntameinto de Cáceres ha aprobado el documento marco de la nueva Estrategia Cultural de la ciudad para el periodo 2026-2036. Se trata de un plan que busca situar a la ciudad como un referente cultural reconocido a nivel nacional, europeo e internacional y que viene a reforzar y a complementar el proyecto de Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031.

La propuesta ha recibido el respaldo del grupo municipal del PP, la abstención de Vox y Unidas Podemos, y el voto en contra del PSOE, informa el consistorio cacereño.

El documento establece como visión consolidar la cultura como motor de transformación de la ciudad, combinando patrimonio y contemporaneidad, naturaleza y ciudad, tradición e innovación. Su misión es fortalecer la identidad cultural de Cáceres y su entorno, promoviendo la creatividad como herramienta de desarrollo social y económico, y reforzando las conexiones con redes europeas e internacionales.

Según ha detallado el concejal de Cultura, Jorge Suárez, la Estrategia Cultural se articula en cinco ejes principales. El primero es 'Cáceres como centro productor y difusor de cultura' con acciones para potenciar el patrimonio histórico, artístico y museístico, así como programas culturales y festivales que atraigan a visitantes nacionales e internacionales.

'Cualificación del ecosistema cultural y creativo' fomentando la profesionalización de artistas y agentes culturales, el desarrollo de redes de colaboración y la capacitación en gestión y competencias digitales.

El tercer eje es la 'Oferta cultural diversificada, innovadora e inclusiva', que incluye proyectos educativos, mediación cultural en barrios, acceso universal a la cultura y actividades inclusivas para distintos colectivos.

También 'Gestión y salvaguarda del patrimonio' mediante modelos sostenibles de conservación, digitalización y colaboración con el Consorcio de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Y una 'Planificación, monitorización y proyección internacional' para medir el impacto social y económico de la actividad cultural y fortalecer la participación de Cáceres en redes europeas y transfronterizas.

"Con la aprobación de esta estrategia, el Ayuntamiento de Cáceres continúa dando pasos firmes para seguir consolidando la cultura en la ciudad como elemento central del desarrollo social y económico; y al mismo tiempo, potenciar eventos y actividades de calidad que sean atractivos a todos los niveles, desde lo local hasta lo internacional, tal y como se espera de una ciudad Patrimonio de la Humanidad", ha concluido Suárez.