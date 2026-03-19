Cáceres aprueba en el Pleno impulsar un plan de actuación integral en el barrio de Aldea Moret

Pleno municipal del Ayuntamiento de Cáceres en la sesión ordinaria del mes de marzo - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este jueves una moción presentada por Vox en la que se pide la elaboración de un Plan de Actuación Integral en el barrio de Aldea Moret para coordinar actuaciones, optimizar recursos y establecer una hoja de ruta orientada a la mejora progresiva de la barriada y al refuerzo de la cohesión social.

La moción ha salido adelante con los votos de PP y Vox, la abstención del PSOE y el voto en contra de Unidas Podemos, que ha presentado una enmienda al texto para incluir un proyecto piloto de servicio de asistencia a domicilio a familias monomarentales sin recursos de conciliación alternativa, la rehabilitación de viviendas de titularidad municipal aplicando criterios de eficiencia energética, y el refuerzo de los servicios sociales para apoyar a los vecinos en sus trámites con la administración.

La enmienda ha sido rechazada por el grupo proponente, al tiempo que el concejal Francisco Flores ha criticado "las dificultades y carencias en distintos ámbitos que a lo largo de los años ha sufrido Aldea Moret", por lo que ha pedido "una respuesta coordinada y sostenida por parte de las administraciones públicas".

Flores ha recordado que Aldea Moret es uno de los barrios con mayor historia e identidad dentro de la ciudad y en él confluyen retos relacionados con el empleo, la formación, la situación de algunas viviendas, el estado de determinados espacios públicos, la actividad económica o la convivencia vecinal.

"Muchos de estos problemas no pueden abordarse únicamente mediante actuaciones aisladas, sino que requieren una planificación integral que permita actuar de forma coordinada en diferentes ámbitos", por lo que ha pedido reforzar los esfuerzos y avanzar en políticas sociales, educativas, urbanísticas y económicas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los vecinos.

También ha pedido que se cuenta con la participación activa de los propios vecinos, asociaciones y entidades que desarrollan su labor en el barrio, "ya que su conocimiento de la realidad cotidiana constituye un elemento esencial para el diseño de soluciones eficaces y adaptadas a las necesidades reales de la zona".

Así, PP y Vox han dado el visto bueno a la elaboración de un Plan de Intervención Integral para Aldea Moret, que aborde de manera coordinada actuaciones en materia social, educativa, urbana, económica y de convivencia; y se compromente a estudiar la dotación presupuestaria necesaria para su desarrollo, así como las posibles vías de financiación y colaboración con otras administraciones públicas.

Además, se pondrán en marcha un órgano de coordinación y seguimiento del plan que permitan evaluar periódicamente sus resultados. "Creemos que Aldea Moret no necesita promesas ni titulares, necesita planificación, compromiso y soluciones reales para mejorar la calidad de vida de sus vecinos", ha concluido Flores.

MOCIÓN DEL COMERCIO

La que no ha salido adelante ha sido la moción presentada por el PSOE en la que se pedía un Plan Municipal de Impulso al Comercio para ayudar a este sector que está en continua decadencia en la ciudad, con unos 400 locales comerciales cerrados y sin actividad.

La moción se ha rechazado con los 13 votos de PP y Vox, mientras que ha recibido 12 votos a favor de PSOE y Unidas Podemos. Este último grupo ha presentado una enmienda al texto para que se incluyera la prohibición de reconvertir locales comerciales en pisos turísticos, lo que ha sido apoyado por los socialistas, que han propuesto que esta premisa se incluya en la futura ordenanza que regulará los apartamentos turísticos.

La concejala socialista Lourdes García ha criticado que el Gobierno local "no ha hecho nada en estos años por el comercio" y "se está gobernado de espaldas a ellos y sin tener en cuenta sus opiniones", mientras que el concejal de Comercio, Jorge Suárez, ha defendido el trabajo realizado con campañas de apoyo e inversiones en zonas comerciales como peatonalización de calles e instalación de toldos de cara al verano.

García ha pedido un "compromiso real" del Gobierno local con el sector del comercio ante la "desconexión total" que existe ahora, ya que "no hay encuentros ni reuniones", ni se ponen en marcha campañas de promoción o ayudas económicas para la modernización o dinamización del comercio local, así como espacios como el Mercado de Ronda del Carmen que sigue sin despegar en su actividad.

También ha pedido más compromiso presupuestario por lo que ha sugerido a PP y Vox que aumenten la partida en el caso de que lleguen a un acuerdo para sacar adelante las cuentas de 2026. En este sentido, ha recordado que el PSOE propuso que se subiera la cuantía a 100.000 euros, pero no se han ejecutado inversiones con cargo a esta partida.

OTROS ASUNTOS

Aparte de la situación de Aldea Moret y el comercio local, el Pleno municipal también ha debatido sobre otros asuntos como la solicitud para el reconocimiento a la ciudad como Municipio Taurino de Extremadura, lo que ha salido adelante con los votos a favor del PP y Vox, y el rechazo de PSOE y Unidas Podemos, que han criticado también las ayudas municipales a los festejos taurinos.

La vivienda también ha sido otro asunto protagonista de la sesión plenaria del mes de marzo porque se ha aprobado la formalización del convenio de cesión de dos parcelas municipales a la empresa pública Urvipexsa, dependiente de la Junta de Extremadura, para la construcción de 104 viviendas asequibles, en el marco del programa Habita Extremadura. Este punto ha salido adelante con los votos a favor de PP y Vox, la abstención de Unidas Podemos y el voto en contra del PSOE.

Durante la sesión, el concejal de Urbanismo, Tirso Leal, ha defendido que esta actuación está destinada a facilitar el acceso a la vivienda a los cacereños con menores ingresos. Para ello, el ayuntamiento cede suelo municipal en parcelas ubicadas en Residencial Gredos y Vegas del Mocho para que se urbanicen y se construyan las viviendas por parte de la empresa pública regional Urvipexsa.

Las parcelas se ceden de forma gratuita para hacer viable la promoción de viviendas protegidas de régimen especial y que el precio del suelo no repercuta en el importe final de la vivienda, dirigida a las rentas más bajas.

Y también ha salido adelanta un convenio urbanístico previsto entre el Ayuntamiento de Cáceres e Inversiones Albarragena en relación a los inmuebles sitos en los números 4 y 5 de la Plaza Mayor de Cáceres, a través del cual se permuta un edificio de propiedad municipal a cambio de la pérdida de edificabilidad del edificio privado para hacer más visible la muralla.

INTERVENCIONES CIUDADANAS

En el capítulo de intervenciones ciudadanas, ha tomado la palabra Isabel Perianes, de la plataforma Salvemos la Montaña que ha reprochado al alcalde que dijera que el proyecto minero en la Sierra de la Mosca estaba ya descartado cuando su tramitación sigue los pasos administrativos en la Administración regional.

Mateos ha aclarado que sus declaraciones apuntaban a que se trata de un proyecto que "lleva más de un año y medio parado" y "no hay ningún avance en el mismo", por lo que "es un proyecto que está desajustado y que por lo tanto, al menos en este ayuntamiento, no hay ningún avance".

Perianes ha pedido también que no se abandone la declaración del acuífero cacereño como masa de agua que se solicitó a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) para su mayor protección, a lo que el alcalde ha respondido que se seguirá trabajando para la protección del Calerizo cacereño y la Ribera del Marco y su entorno.

También ha tomado la palabra Cristina Escarmena, que ha vuelto a pedir que la intervención en el edificio del nº 1 de la calle Río Vístula para reparar las deficiencias agravadas con la sucesión de las últimas borrascas.