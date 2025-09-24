Cáceres celebra el Día Mundial del Turismo con puertas abiertas de monumentos y visita guiada por el casco histórico

El ayuntamiento firma este jueves un acuerdo para impulsar 'Convention Bureau' y atraer congresos

CÁCERES, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Cáceres celebra este viernes, 26 de septiembre, el Día Mundial del Turismo con la apertura al público de manera gratuita de los centros turísticos municipales. Concretamente se podrá acceder gratias al Conjunto Patrimonial y Arqueológico de Bujaco, Área Arqueológica del Baluarte de los Pozos y Centro de Divulgación de la Semana Santa Cacereña.

El horario de apertura de los tres centros es de 10,00 a 14,00 horas y de 17,30 a 20,30 horas. También, se programará una visita guiada a la parte antigua que tendrá lugar este sábado, 27 de septiembre, con punto de salida en la puerta principal de ayuntamiento en la Plaza Mayor, a las 10,00 horas.

El concejal de Turismo, Ángel Orgaz, ha animado a los ciudadanos a celebrar este Día Mundial del Turismo participando en las actividades programadas. "Organizamos una jornada de puertas abiertas de nuestros centros turísticos para que aquellos cacereños y cacereñas que aún no los hayan visitado disfruten del maravilloso conjunto arqueológico con el que cuenta nuestra ciudad, Patrimonio de la Humanidad", ha explicado.

"Sin duda es un lujo vivir en Cáceres y poder disfrutar de nuestra imponente Ciudad Monumental cualquier día del año. Además, con estas acciones, este 26 de septiembre, queremos poner de relieve que el turismo es uno de los motores económicos de Cáceres", ha dicho Orgaz.

CÁCERES CONVENTION BUREAU

Previo a esta celebración, este jueves 25 de septiembre, el Ayuntamiento de Cáceres ha organizado una reunión con el sector turístico de la ciudad.

En ella, el alcalde Rafael Mateos va firmar un convenio con el Cluster de Turismo de Extremadura, para impulsar y potenciar 'Cáceres Convention Bureau', que se encargará de promocionar la ciudad a través del turismo de congresos. La firma tendrá lugar a las 9,45 horas, en el Hotel Extremadura.