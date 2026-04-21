Archivo - Cáceres celebra este martes la Bajada de la Virgen de la Montaña, que se adelanta un día por la acumulación de eventos - CVM - Archivo

CÁCERES 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cáceres celebra este martes, 21 de abril, la Bajada de la Virgen de la Montaña a Cáceres desde su santuario que se adelanta este año un día para no coincidir con el desfile de San Jorge, que será como siempre el miércoles, 22 de abril, víspera de la festividad. El Novenario, declarado de Interés Turístico Regional, se prolonga de esta forma un día más, ya que la imagen de la patrona subirá de nuevo al santuario en procesión el primer domingo de mayo, día 3.

La hora prevista de la llegada de la comitiva a Fuente Concejo será a las 19,00 horas y allí esperaran las autoridades. De momento, han confirmado su presencia el subdelegado del Gobierno, José Antonio García; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y el alcalde Rafael Mateos, que le entregará el bastón de mando de la ciudad a la patrona, como es tradición.

A partir de ahí la procesión transcurrirá por la calle Caleros, que recibirá a la Virgen engalanada con cientos de flores de papel de color blanco y azul realizadas por diversos colectivos sociales y vecinales. La tuna no faltará en las cuatro esquinas antes de que la imagen enfile la calle Gabriel y Galán para entrar en la Plaza Mayor, donde será recibida por las autoridades eclesiásticas antes de dirigirse a la concatedral de Santa María.

En el citado templo, cientos de cacereños visitarán cada día a su patrona en una de las festividades más participativas de la ciudad en la que no faltarán los besamantos, la presentación a la Virgen de los niños nacidos en el último año y campañas solidarias de recogida de alimentos.

Durante el Novenario, la imagen de la patrona de Cáceres lucirá 9 de los 209 mantos que tiene y, como novedad, la Virgen de la Montaña llevará durante los días que esté en la concatedral una Tau de San Francisco que después se va a sortear, para lo que se pondrán a la venta papeletas al precio de un euro.

EXPOSICIÓN DE MANTOS

Otra de las novedades será una exposición que podrá verse hasta el 2 de mayo en el Palacio Episcopal, en la plaza de Santa María, compuesta por mantos de la Virgen de la Montaña primigenia, con creaciones de menor tamaño que son reproducciones exactas de los de la imagen titular.

También este año se ha construido una cúpula de metacrilato transparente para que, en el caso de que llueva en las procesiones de bajada o subida, se pueda cubrir la imagen de una forma más digna y más visible, sustituyendo al plástico que se colocaba para protegerla del agua.

La Cofradía de la Virgen de la Montaña también quiere solidarizarse con los colectivos que trabajan para paliar los destrozos de las inclemencias del tiempo, como incendios o inundaciones, por lo que se rendirá un homenaje a los bomberos del Sepei, y una representación de ellos podrá copresidir la procesión de Bajada acompañando a la imagen.

La concatedral de Santa María permanecerá abierta todos los días, desde las 8,00 horas hasta las doce de la noche, excepto el jueves, 30 de abril, y el sábado, 2 de mayo, que se cerrará a las once de la noche, por motivos de organización. Miles de cacereños acudirán como siempre a ver a su patrona, que lucirá cada día un manto distinto que servirá para el tradicional juego de adivinar el color.

El Besamanto será el 1 y 2 de mayo, a partir de las 8,00 horas; la campaña de recogida de alimentos será el miércoles, 29 de abril, en la sede del Obispado, y también ese día se celebrará la presentación de los niños nacidos durante el año, a las 16,30 horas.

En el calendario no faltará el Besamanto de enfermos ya que la cofradía acercará el Manto de la Virgen a las personas con problemas de movilidad o que estén ingresadas en hospitales y que deseen besarlo. Para ello, hay que avisar previamente en las parroquias de cada barrio o en la sacristía de la concatedral.