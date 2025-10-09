Cáceres contará con un nuevo aparcamiento de cien plazas y una conexión entre las calles Caleros y Tenerías

El concejal de Urbanismo, Tirso Leal; el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y el concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, en la parcela que se convertirá en un aparcamiento en la zona de Tenerías - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entorno del casco antiguo de Cáceres contará con un nuevo aparcamiento en superficie para unos cien vehículos, principalmente residentes, y una conexión entre las calles Caleros y Tenerías, que vendrá a complementar la actuación urbanística que se llevará a cabo con la construcción del Museo del Madruelo, donde también se proyecta otro párking.

Así, el consistorio ha incoado el inicio de una modificación del plan de urbanismo para posibilitar la construcción de un párking en una parcela situada entre la calle Tenerías y la calle Caleros. Se realizará una cesión de ese espacio público para "que por parte de inversores privados se construya ese parking en superficie y, al mismo tiempo, pongamos en valor la zona", ha explicado el alcalde Rafael Mateos, en la visita que ha realizado este jueves a la parcela.

De forma paralela a esta actuación, el ayuntamiento ya ha adquirido, vía expropiación, una vivienda que conecta la calle Caleros con la calle Tenerías, que será derribada "en los próximos meses", para crear una nueva vía que conecte las dos calles a través de esta travesía, una actuación que "será complementaria y accesoria a la futura construcción del parking", ya que en un futuro será el tránsito peatonal habitual y más directo entre el futuro Museo del Madruelo y la plaza de Santiago.

Mateos ha explicado que se trata de dos actuaciones urbanísticas diferentes que se llevarán a cabo para "poner en valor la zona de Santiago, la del Madruelo y dar mayor protagonismo a los vecinos que viven en esta zona". "Creo que es una magnífica noticia para la ciudad monumental, pero sobre todo para los vecinos que viven en ella", ha recalcado en declaraciones a los medios.

Con la nueva conexión, se podrá acceder "de forma más directa y mucho más rápida" desde la propia Ribera del Marco a la zona del futuro Museo del Madruelo, plaza de Santiago, Hotel del Palacio de Godoy y a todo el entorno de la Plaza Mayor.

El regidor cacereño ha recordado que uno de los principales objetivos de su mandato es recuperar la Ribera del Marco, "una actuación ambiciosa que nos va a llevar posiblemente más de una legislatura", ha reconocido, al tiempo que se ha congratulado por que intervenciones como la anunciada este jueves contribuyen a este fin.

Asimismo, se ha referido a la construcción del futuro Museo del Madruelo en el edificio del antiguo instituto, que va a albergar la colección de instrumentos musicales y de cerámica española de Helena Folch-Rusiñol, que atesora la Fundación La Fontana.

"El propio edificio va a ser en sí una obra de arte", ha aseverado el alcalde, ya que va a estar diseñado por Patxi Mangado, que es Premio Nacional de Arquitectura y cuya propuesta, presentada bajo el lema 'La música y la tierra', resultó ganadora del concurso de ideas que convocó la Junta de Extremadura.

Dentro de todas esas actuaciones que se proyectan en ese futuro edificio se hará un parking en superficie, "que va a venir a paliar la deficiencia de aparcamiento que hay en la ciudad monumental y su entorno, y que al mismo tiempo va a conseguir integrar en la ciudad las dos márgenes de la Ribera del Marco", ha indicado Mateos.

"Pero aún así somos conscientes que a los vecinos de la ciudad monumental hay que proporcionarles alternativas a la hora de aparcar su vehículo particular", ha añadido, por lo que se construirá también este nuevo aparcamiento junto a la calle Tenerías.

Para ello, se procederá a la modificación del Plan Especial de Protección y Revitalización del Patrimonio Arquitectónico de Cáceres "y una vez que esté modificado se podrá licitar esa actuación".