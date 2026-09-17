Cáceres se convierte en el centro del debate de los fondos de cohesión territorial de la Unión Europea

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, inaugura la reunión de la Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de la UE (COTER) del Comité Europeo de las Regiones, que se celebra este jueves en Cáceres - CARLOS CRIADO/EUROPA PRESS

CÁCERES, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cáceres se ha convertido esta semana en el centro del debate de los fondos de cohesión territorial de la Unión Europea (UE) con la celebración de varias reuniones de alto nivel, como la de la Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de la UE (COTER) del Comité Europeo de las Regiones (CdR), que se celebra este jueves, 17 de septiembre, en el Palacio de Congresos de la capital cacereña. Hacía más de 30 años que una Comisión del CdR no recalaba en Extremadura.

En este encuentro de representantes de todos los paíse de la UE se abordan temas como la política de cohesión, el presupuesto de la Unión Europea, el desarrollo territorial, los transportes y conexiones o los desarrollos urbanos, entre otros asuntos.

Cabe recordar que la Unión Europea se encuentra inmersa en las conversaciones sobre el Marco Financiero Plurianual para el periodo 2028-2034, y la política de cohesión es uno de los principales instrumentos con los que la UE busca paliar las desigualdades económicas, sociales y territoriales entre sus regiones.

Esta semana europea en Cáceres comenzó este pasado miércoles con la reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas (ARFE), un organismo en el que se debaten las políticas europeas que afectan a regiones ubicadas en fronteras, como el caso de Extremadura con Portugal.

La agenda continuará este viernes, 18 de septiembre, con el diálogo local denominado 'El futuro de la Política de Cohesión y su impacto en Extremadura', en el que se dan cita responsables europeos y miembros de la sociedad civil extremeña para analizar las consecuencias que puede tener para la región el nuevo diseño de estas políticas.

Cáceres albergará también ese mismo día la conferencia de la Comisión COTER del CdR 'La Política de Cohesión 2028-2034 y la Cooperación Territorial Europea como palanca para la competitividad y paradigma del valor añadido europeo', en la que participarán representantes del ámbito europeo, nacional, regional y local en torno a dos mesas redondas.

Pero en la jornada de este jueves la protagonista es la décima reunión de la Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de la UE, en cuya inauguración ha intervenido la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, quien ha agradecido la presencia de los asistentes en Cáceres y su "compromiso con el proyecto europeo".

"Que hayan dedicado su tiempo a desplazarse hasta nuestra tierra muestra la importancia que conceden al papel de las regiones y de las ciudades en la construcción de la Europa del futuro", ha dicho Guardiola, que ha puesto a Cáceres, una ciudad declarada hace 40 años Patrimonio Mundial por la Unesco como ejemplo de la riqueza y diversidad de Europa.

"Cáceres es un lugar donde conviven historia, cultura e identidad europea. Sus calles y monumentos nos recuerdan que Europa es el resultado de siglos de intercambios y convivencia entre pueblos y culturas. Y precisamente ese patrimonio, esa historia y esa capacidad de encuentro, constituyen el eje principal por el que Cáceres aspira a ser Capital Europea de la Cultura en 2031", ha subrayado.

En su intervención, ha resaltado que esta candidatura representa la voluntad de los extremeños "de mirar hacia el futuro, de abrir aún más nuestra ciudad a Europa y al mundo, y de mostrar que la cultura es también una poderosa herramienta para unir personas, territorios y generaciones".

"Por todo ello, resulta especialmente oportuno que esta reunión de la Comisión COTER se celebre en una región como Extremadura. Una región profundamente europeísta, que ha experimentado de manera tangible los beneficios de la política de cohesión y de la solidaridad entre territorios", ha manifestado Guardiola.

En esta línea, ha añadido que la labor de la Comisión COTER adquiere una relevancia estratégica porque "las regiones y los municipios se encuentran en primera línea de la implementación de las políticas europeas".

TRANSFORMAR OBJETIVOS EN PROYECTOS

La presidenta extremeña ha recordado que son las administraciones regionales y locales, las más cercanas a los ciudadanos, quienes "transforman los objetivos europeos en proyectos concretos, inversiones reales y resultados visibles para la ciudadanía".

Asimismo, según ha apuntado en su intervención, el debate sobre el futuro de la política de cohesión europea representa "una oportunidad para reafirmar el valor de una Europa que apuesta por la convergencia, la solidaridad y la cohesión territorial como pilares fundamentales de su desarrollo".

"Desde Extremadura defendemos una visión de Europa en la que ninguna región quede atrás; que reconozca el potencial de todos sus territorios y que siga confiando en las regiones y entidades locales como socios imprescindibles para alcanzar los objetivos comunes", ha añadido Guardiola, que se ha mostrado convencida de que las sesiones de trabajo que celebrarán durante estos días "permitirán intercambiar experiencias muy valiosas, identificar soluciones innovadoras y fortalecer el papel de los territorios en la construcción del futuro europeo".

Antes de terminar su intervención ha invitado a los asistentes a que conozcan Cáceres, Extremadura, y todo su patrimonio y realidad territorial. "Encontrarán aquí un ejemplo de cómo los valores europeos se expresan desde lo local, y de cómo una ciudad y una región pueden contribuir desde su propia identidad a construir una Europa más cercana y unida", ha señalado.

Cabe recordar que Guardiola ha sido avalada por el organismo como candidata a presidir la Comisión COTER, un puesto que está previsto que asuma a mediados de 2027, de acuerdo con el reparto acordado entre los distintos grupos políticos europeos.