Cáceres da la bienvenida al año como Ciudad Europea del Deporte con una gala con deportistas y federaciones extremeñas

Gala para comenzar el año de Cáceres como Ciudad Europea del Deporte - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 11 Feb. (EUROPA PRESS) - La celebración de una gala del deporte ha marcado este miércoles el inicio oficial del año en el que Cáceres ostenta el título de Ciudad Europea del Deporte 2026. El acto, organizado por la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cáceres se ha celebrado en la Sala Capitol y ha supuesto un punto de encuentro del deporte cacereño y extremeño; así como la simbólica bienvenida a un año que va a ser "histórico" para la ciudad.

La gala ha contado con la presencia de representantes de la Asociación Europea de Capitales y Ciudades del Deporte (ACES), entidad que ha concedido el título, y ha incluido la proyección de los vídeos de la candidatura y del acto de recogida del galardón celebrado en Bruselas, así como la colocación en el escenario de la bandera de Ciudad Europea del Deporte 2026.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha subrayado durante su intervención que este reconocimiento "es fruto del esfuerzo compartido de deportistas, clubes, federaciones, centros educativos, familias e instituciones" y ha destacado el papel del deporte "no solo como herramienta de salud, sino como motor de cohesión social, inclusión y formación en valores".

Mateos ha insistido en que el título "nos honra, pero también nos compromete", animando a toda la ciudad a volcarse con un año que será "un enorme escaparate para Cáceres ante Europa".

También ha subrayado que el título de Ciudad Europea del Deporte 2026 "no es un punto de llegada, sino el comienzo de un nuevo reto colectivo", destacando que sitúa al deporte como un eje estratégico de la acción municipal.

UN AÑO MUY ESPECIAL

La concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, ha participado en una entrevista conducida por la periodista deportiva Leticia Antúnez, en la que ha puesto en valor el trabajo previo desarrollado para lograr la distinción y ha avanzado que 2026 será "un año muy especial", con la celebración de más de un centenar de actividades y competiciones que abarcarán desde el deporte base hasta eventos de máximo nivel.

Rodríguez ha destacado que el objetivo es "sentar las bases de una estructura deportiva aún más sólida" y acercar el deporte a todos los barrios, centros educativos y colectivos de la ciudad.

Durante 2026, Cáceres acogerá algunos de los eventos deportivos más relevantes de su historia reciente, con la celebración de competiciones de ámbito nacional e internacional como la fase final de la Copa del Rey de Fútbol Sala, que se disputará en el Pabellón Multiusos o el Campeonato de España de Duatlón -antesala del Europeo de 2027-.

También llegarán a la capital cacereña pruebas nacionales de escalada en sus modalidades de bloque y velocidad, campeonatos de deporte adaptado y distintas competiciones vinculadas al automovilismo, además de numerosas citas que reforzarán el deporte base, la práctica deportiva en los barrios y la implicación de centros educativos y clubes locales.

En la gala también han intervenido representantes del tejido deportivo y educativo local, como el presidente del CP Cacereño, Carlos Ordóñez; el técnico de la Federación Extremeña de Montaña y Escalada, Andrés Ramos; y el profesor de Educación Física Librado José Cotrina, quienes han puesto de relieve el valor del deporte como elemento vertebrador de la ciudad, desde la alta competición hasta la formación y la inclusión social.

El acto ha estado acompañado por actuaciones de danza a cargo de alumnas formadas en el Conservatorio Profesional de Danza de Cáceres y ha concluido con una foto de familia, "en una gala que simboliza el inicio de un año en el que Cáceres asume el reto de consolidarse como referente deportivo a nivel nacional y europeo", informa el consistorio cacereño.