Cáceres despliega una programación navideña con actividades en todos los barrios y para todas las edades

Varios concejales presentan la programación navideña en el Ayuntamiento de Cáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres, en colaboración con asociaciones vecinales, ha diseñado una programación navideña con actividades en todos los barrios y pedanías y dirigida a todas las edades. Pasacalles, conciertos de música, una zambombá flamenca, y la proyección de un cuento en la fachada del consistorio son algunas de las propuestas que protagonizan la navidad cacereña.

La concejala de Festejos, Soledad Carrasco, ha presentado este miércoles el grueso de la programación navideña con el lema 'Siente la Navidad', en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por la concejala de Participación Ciudadana, Jacobi Ceballos; el concejal de Cultura, Jorge Suárez; y la concejala de Servicios Sociales, Encarna Solís.

La Plaza Mayor volverá a ser el epicentro de la Navidad cacereña con su pista de hielo, cubierta por un paraguas de luces y acompañada de una vista privilegiada de la ciudad monumental, cuya muralla luce iluminada en el aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad. Un entorno que se completa con la ornamentación floral y navideña de la fachada del ayuntamiento y con el poblado navideño instalado en la Gran Vía, que ofrece chocolate caliente y artículos de temporada.

Otro de los puntos destacados es el Paseo de Cánovas, donde este año se han habilitado dos espacios diferenciados. En el parque de Gloria Fuertes se encuentra el 'Espacio PequeNavidad', con una mini noria, trineo tirado por renos, scalextric y zonas de juego para adolescentes; además de puestos de crepes y gofres. En el paseo se ha instalado además el Mercado de Navidad, con 45 puestos de artesanía y regalos, y donde participan cuatro ongs para dar visibilidad a su labor social.

La ciudad cuenta este año con un nuevo belén luminoso al aire libre en la plaza de Santa María, que se suma al Belén Municipal del Palacio de la Isla y a la tradicional ruta de belenes, que incluye espacios tan emblemáticos como el Palacio de los Golfines o el belén de plastilina de la Fundación Mercedes Calles.

Asimismo, se celebra la trigésima tercera edición del Certamen de Belenes, que cada año muestra la creatividad de decenas de familias; y el Pórtico de la Navidad tendrá lugar este sábado 13 de diciembre en la concatedral de Santa María, con el pregón de Juan Francisco Rivero.

'TITIRITANDO LA NAVIDAD'

Los más pequeños vuelven a ser protagonistas con cuentacuentos en el Palacio de la Isla, casas de cultura, pedanías, residencias de mayores e incluso en el Hospital San Pedro de Alcántara. Además, se estrenará el programa 'Titiritando la Navidad', que incluye títeres y cuentos participativos acompañados de instrumentos y pequeños experimentos.

Para ellos también se celebrará el 'Pequecotillón' del 31 de diciembre en el Foro de los Balbos, con música, baile y gominolas en lugar de uvas. Tras el espectáculo de videomapping del encendido navideño, el 3 de enero se podrá disfrutar de un nuevo espectáculo de imagen y sonido sobre la fachada del Ayuntamiento en la que se proyectará un nuevo cuento navideño.

Las personas mayores también tendrán su espacio con un cotillón el 28 de diciembre desde las 11,30 horas, animación, photocall y dulces navideños. Además, celebrarán un desayuno de convivencia el día 18 en la Casa del Mayor y participarán en su propia San Silvestre de Mayores el 27 de diciembre, con un circuito adaptado en la avenida de Portugal. Y la tradicional carrera San Silvestre cacereña se celebrará el 31 a partir de las 18,00 horas desde el entorno de la Plaza Mayor y la Gran Vía.

La música vuelve a ocupar un lugar destacado con el programa 'Armonías Navideñas', que llevará jazz, flamenco, boleros y música clásica a 12 puntos de la ciudad, entre ellos la avenida de las Lavanderas, la plaza de Italia, Valdesalor o la calle Rodríguez Moñino.

El 20 de diciembre tendrá lugar el concierto de Navidad de la Banda Municipal en la Sala Capitol, y ese mismo día se celebrará una nueva edición de Extremadura canta la Navidad, un multitudinario encuentro de corales que recorrerá la ciudad monumental hasta confluir en la fachada del Ayuntamiento.

Como gran novedad, la concejala ha anunciado la celebración de una Zambombá Flamenca el próximo 18 de diciembre en la Plaza Mayor, "un evento con gran volumen de artistas que ofrecerá un espectáculo único", ha dicho la concejala.

Los barrios volverán a llenarse de vida con los pasacalles navideños, que se celebrarán del 20 al 31 de diciembre y recorrerán todas las zonas de la ciudad: Vistahermosa, La Cañada, Mejostilla, Junquillo, Macondo, R66, plaza de Santiago, San Francisco o Residencial Universidad, entre otros. Además, las pedanías contarán con tres actuaciones musicales matinales: Valdesalor (20 de diciembre), Rincón de Ballesteros (27 de diciembre) y Estación Arroyo-Malpartida (28 de diciembre).

Carrasco ha destacado también el apoyo municipal a las actividades organizadas por las asociaciones vecinales, facilitando escenarios, limpieza, contenedores, vallas y seguridad. Ha subrayado la creatividad creciente de las barriadas, con concursos de decoración navideña, talleres, música, degustaciones o iniciativas tan singulares como los árboles tejidos a ganchillo en la ciudad monumental.

Finalmente, la concejala ha adelantado que la llegada de los Reyes Magos traerá "importantes novedades" que se detallarán en una próxima rueda de prensa.