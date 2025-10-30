Cáceres, ejemplo de buenas prácticas sobre movilidad en un foro de Ciudades Patrimonio de la Humanidad

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, en el foro 'Soluciones de Movilidad para Ciudades Patrimonio', celebrado en Córdoba - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÓRDOBA/CÁCERES 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha asistido este jueves al foro 'Soluciones de Movilidad para Ciudades Patrimonio', celebrado en Córdoba, donde ha puesto de manifiesto diversos ejemplos que se están aplicando en la ciudad, "y que han sido tomados como ejemplos por otras ciudades que han participado en el mismo" al ser medidas "realistas y prácticas".

Para ello, ha aportado diversos ejemplos que "se aplican de manera pionera en nuestra ciudad", ha dicho, y que han sido tomados como referencia de buenas prácticas por el resto de municipios, como el control de acceso mediante cámaras de videovigilancia, el diseño de aparcamientos disuasorios o la gestión eficiente de datos para planificar medidas realistas y prácticas.

En este encuentro, organizado por la Escuela Internacional de Servicios Públicos (EISP), en colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba y EYSA, han participado también Carlos Velázquez Romo, alcalde de Toledo y José María Bellido, alcalde de Córdoba.

En su intervención, Mateos ha explicado cómo el Ayuntamiento de Cáceres aborda el complejo reto de "buscar equilibrio entre las limitaciones que supone un entorno monumental y facilitar la vida en los cascos históricos".

En este sentido, el alcalde cacereño ha subrayado "la implicación de los distintos servicios municipales a la hora de conseguir hacer compatible la movilidad en el recinto intramuros de los diferentes usuarios del mismo, como son vecinos, empresarios, servicios públicos, hostelería y restauración, carga y descarga, turistas, montajes culturales y eventos.

Todo ello, con el principal reto de "conservar y preservar nuestro patrimonio, al tiempo que permitimos que la zona intramuros tenga la vida propia de una ciudad del siglo XXI", ha añadido.

Con ese fin, el Ayuntamiento de Cáceres trabaja ya en implementar un sistema inteligente de control de acceso a la ciudad monumental, que permita analizar los datos registrados para poder planificar las medidas que deben adoptarse, así como en favorecer la implantación de nuevos modelos de carga y descarga con vehículos eléctricos de menor tamaño y puntos de distribución logística que hagan más sostenible la movilidad intramuros, entre otros.