Cáceres encenderá el alumbrado navideño el 27 de noviembre con un espectáculo de luz y música en la Plaza Mayor

Archivo - Cáceres encenderá su iluminación navideña el viernes 28 de noviembre con un belén tridimensional en Santa María - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cáceres encenderá la decoración navideña de sus calles y plazas el viernes 27 de noviebre con un espectáculo de luz, sonido y música, que tendrá lugar en la Plaza Mayor, como parte de la programación de actividades para uno de los periodos del año que el Gobierno local quiere consolidar como un "gran acontecimiento del calendario de la ciudad".

Para ello, entre las principales propuestas destaca nuevamente la instalación de una pista de hielo natural de 600 metros cuadrados en la Plaza Mayor, además de atracciones para niños y jóvenes en el parque Gloria Fuertes, y otras actividades culturales y de ocio en diferentes espacios de la ciudad.

El objetivo es diseñar una programación capaz de atraer tanto a los cacereños y cacereñas como a visitantes, y de convertirse en un importante elemento dinamizador de la actividad comercial, cultural, turística y hostelera.

En cuanto a la pista de hielo, la licitación cuenta con un presupuesto base de 35.500 euros, y su apertura está prevista entre el 4 de diciembre y el 7 de enero, ambos días incluidos, con un horario mínimo de 11,00 a medianoche.

Así lo ha indicado este viernes el portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, que ha destacado que el objetivo es "ofrecer una programación amplia, completa y dirigida a todos los públicos, con la intención de que la Navidad sea cada año más espectacular, ilusionante y viva y continúe creciendo como acontecimiento en Cáceres".

Para ello, la pista de hielo natural será de 600 metros cuadrados y abrirá también durante los días lectivos del mes de diciembre desde las 11,00 horas para facilitar su utilización por parte de los centros educativos. El precio de acceso establecido en los pliegos es de 7 euros por una hora de patinaje, un precio menor que el año pasado, que se fijó en 9 euros.

Los pliegos de contratación se publicaron el pasado miércoles y los posibles licitadores disponen de un plazo de 15 días para presentar sus ofertas, con el objetivo de que este servicio pueda estar disponible en las próximas semanas.

La pista de hielo formará parte del corredor navideño que volverá a conectar el paseo de Cánovas con la Plaza Mayor. Este recorrido contará también con el mercado de Navidad, las atracciones infantiles navideñas y el tradicional poblado navideño de la Plaza Mayor.

A todo ello se sumará una programación cultural que será presentada próximamente por los concejales responsables y que completará la oferta de actividades para estas fiestas.

AUTORIZACIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

La Junta de Gobierno Local celebrada este viernes ha abordado también distintas solicitudes de entidades y colectivos para la celebración de actividades en espacios públicos de la ciudad.

Entre ellas, figura la celebración de un rally de coches clásicos el próximo 13 de marzo de 2027, que reunirá a unos 50 vehículos. La Plaza Mayor será el punto de salida y llegada de una prueba que recorrerá distintas calles y avenidas de Cáceres.

Asimismo, se ha aprobado la colaboración municipal solicitada por la Diócesis de Coria-Cáceres para la celebración de la Feria de la Infancia de Cáceres: Un camino para la paz, prevista para el 20 de noviembre en la Plaza Mayor, coincidiendo con el Día Mundial de la Infancia.

La iniciativa contempla diferentes actividades y espacios de participación para los escolares, la lectura de un manifiesto infantil por la paz y la actividad denominada 'La voz de la infancia'. Esta jornada coincidirá con las actividades organizadas por el Ayuntamiento con motivo de esta celebración, entre ellas el tradicional Pleno Infantil. También contará con la colaboración de la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031.

Por otro lado, se ha abordado la solicitud de la Diputación Provincial de Cáceres para celebrar el acto institucional del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en la Plaza de Santa María.

El acto contempla un minuto de silencio, lectura de textos, música en directo y una representación artística en recuerdo de las víctimas de la violencia machista. La programación municipal con motivo del 25N será abordada también este viernes en la reunión del Consejo Sectorial de la Mujer.

También se ha autorizado la celebración de la tradicional bendición de mascotas con motivo de San Antón, organizada por la Cofradía de los Ramos y prevista para el 17 de enero en la Plaza de San Juan.

Y se ha tratado la solicitud de la Real Cofradía del Espíritu Santo y Santísimo Cristo del Humilladero y Nuestra Señora de la Encarnación para organizar una Zambomba flamenca el próximo 5 de diciembre en la explanada del templo del Espíritu Santo.

Por último, Ángel Orgaz ha informado de la cancelación del concierto que la banda de Las Tres Caídas de Triana tenía previsto ofrecer este domingo en la Plaza de Toros, con motivo del 40 aniversario de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad y del 40 aniversario de la banda del Humilladero. La decisión se ha adoptado debido a las previsiones meteorológicas adversas para esa jornada.