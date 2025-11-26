Cáceres enciende su iluminación ornamental en el casco histórico en el 39 aniversario de Patrimonio de la Humanidad

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y algunos de sus concejales tras la iluminación artística del casco histórico - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cáceres conmemora este jueves los 39 años como ciudad Patrimonio de la Humanidad con una iluminación especial de dos tramos de la muralla y sus torres, que ha sido inaugurada por el alcalde Rafael Mateos, acompañado de parte de su equipo de Gobierno.

La iluminación se ha realizado mediante una línea lumínica LED en el perímetro de almenas, merlones y aristas de dos lienzos de la muralla, concretamente desde las torres de la Yerba a la de Bujaco, por la Torre de los Púlpitos y Arco de la Estrella, y también desde Hernando Pizarro a San Roque, por el Olivar de la Judería y el Baluarte de los Pozos.

El objetivo de esta iniciativa impulsada por el consistorio cacereño desde el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica es remarcar de forma artística parte del lienzo de la muralla, uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad.

Mateos ha indicado que se trata de una "fecha histórica" ya que el 26 de noviembre del año 1986 se consiguió la declaración de Patrimonio de la Humanidad, lo que "supuso un antes y un después para esta ciudad", ha dicho, al tiempo que ha recordado que esta decoración artística ya se estrenó el año pasado para resaltar más si cabe estos monumentos.

"Por ese motivo en la noche de hoy encendemos la iluminación ornamental de gran parte de la muralla de nuestra ciudad de Cáceres", ha indicado el alcalde, que ha recordado que también se ha ornamentado el lienzo sureste, que ofrece "una de las vistas más impresionantes de nuestra ciudad desde la barriada de San Marquino".

"Por lo tanto, pistoletazo de salida también a la época navideña y conmemoración importantísima del 39 aniversario de Cáceres Patrimonio de la Humanidad", ha recalcado Mateos, que ha incidido en que la decoración no tiene carácter invasivo porque "no lleva ningún tipo de anclaje permanente para ser respetuosos con la normativa de la ciudad patrimonio de la humanidad".