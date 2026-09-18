Cáceres inicia este lunes la segunda campaña de asfaltado del año que llegará barrios como San Marquino o Charca Musia

Archivo - Obras de asfaltado en una calle de Cáceres en una foto de archivo - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES - Archivo

CÁCERES, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres iniciará el próximo lunes 21 de septiembre la segunda fase de la campaña de asfaltado de viales y espacios públicos correspondiente al año 2026, con actuaciones previstas en diferentes barrios y zonas de la ciudad, como San Marquino, Charca Musia o la pedanía de Valdesalor.

Esta segunda fase contempla una inversión estimada de 147.187,62 euros y permitirá actuar sobre un total de 6.559 metros cuadrados de pavimento. Los trabajos comenzarán en Charca Musia, concretamente en el acceso desde Ronda Sur, donde está previsto actuar sobre una superficie de 1.145 metros cuadrados, con un importe estimado de 27.328 euros.

Además, esta segunda fase contempla actuaciones también en San Marquino, Cánovas, Plaza Antonio Canales y Valdesalor. En concreto, en San Marquino se actuará en las calles Júpiter y Neptuno, sobre 635 metros cuadrados, y en la calle Sol, con una superficie de 251 metros cuadrados.

En el entorno del Paseo de Cánovas, los trabajos afectarán parcialmente a las calles Maluquer y Doctor Marañón, con una superficie prevista de 1.438 metros cuadrados. En la zona de la plaza Antonio Canales, se actuará en la calle Marqués de Oquendo, sobre un total de 1.922 metros cuadrados.

Por su parte, en Valdesalor, los trabajos se desarrollarán en la calle Cristóbal Colón, en el tramo comprendido entre las calles Francisco Pizarro y García de Paredes, con una superficie de 1.168 metros cuadrados.

ACTUACIONES EN TODOS LOS BARRIOS

El concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, ha destacado que "esta segunda fase da continuidad a aquellas actuaciones que tienen una incidencia directa en el día a día de los vecinos".

"Tener unas calles en buenas condiciones es también mejorar la seguridad, la accesibilidad y la calidad de vida de quienes viven y se desplazan por nuestra ciudad", ha señalado.

El concejal ha recordado que la primera fase de la campaña de asfaltado de 2026, que se inició el pasado mes de mayo, permitió actuar en nueve barrios y zonas de la ciudad sobre 25.277 metros cuadrados, con una inversión aproximada de 465.000 euros. Entre las zonas incluidas estuvieron el Parque Empresarial Mejostilla, Mejostilla, San Jorge, Cabezarrubia, Sierra de San Pedro, Aldea Moret, Plaza Antonio Canales, La Madrila y el recinto ferial.

Finalmente, Bazo ha recordado que cualquier actuación en la vía pública puede generar molestias puntuales, pero ha puntualizado que "son trabajos necesarios para seguir mejorando nuestras calles y, en definitiva, para hacer de Cáceres una ciudad más cómoda, accesible y segura para todos".