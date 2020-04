Cáceres intensifica los controles policiales este fin de semana para evitar desplazamientos no autorizados

Salaya recuerda que la ciudad "está cerrada" al igual que "el país" porque solo se permite la circulación por determinadas causas

CÁCERES, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha confirmado que este fin de semana se incrementarán los controles policiales de entrada y salida de vehículos a la ciudad, "como se está haciendo todos los fines de semana" desde que comenzó el estado de alarma, para evitar los traslados a segundas residencias o casas de campo, aunque en esta ocasión, se reforzará el dispositivo, al tratarse del inicio de la Semana Santa.

Salaya ha recordado que esos despliegues policiales los organiza la Delegación del Gobierno con las fuerzas de seguridad (Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local), y que en esos controles "se revisan maleteros" y se comprueban las "falsas excusas" que se ponen para los desplazamientos con el objetivo de verificar los motivos.

Más allá de eso y en relación al borrador de una nota de prensa de la Guardia Civil que circuló ayer por redes sociales y en la que se recogía que la ciudad "se iba a cerrar", Salaya ha recordado que "la ciudad de Cáceres está cerrada como todas las ciudades de España porque están prohibidos los desplazamientos no autorizados, a segundas residencias y hay controles policiales todos los fines de semana, y especialmente en éste en el que hay que hacer una llamada a la responsabilidad porque es el inicio de la Semana Santa y hay que evitar todos los desplazamientos al máximo".

En la rueda de prensa online que el regidor cacereño ofrece diariamente para dar cuenta de las novedades ante la crisis sanitaria, ha insistido en que "hay que ser duros y tajantes en esto como lo están siendo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" porque "el país está cerrado más allá de los desplazamientos autorizados", ha insistido.

DIFERENCIA ENTRE CIERRE Y CONFINAMIENTO

La diferencia de Cáceres con otras ciudades que viven "casos muy concretos" es que esas localidades están sometidas a un confinamiento y algunos servicios que en otros municipios sí están autorizados, en ésas no lo están. "Cáceres no tiene un tratamiento especial porque, por suerte, no está entre las ciudades que están en una peor situación en nuestro país", ha recalcado.

Por ello, confía en que no se tengan que adoptar medidas más restrictivas de confinamiento de la ciudad, ya que, según ha subrayado, "la ciudad está tan cerrada como todas las ciudades de España", ha dicho. "Trabajamos en colaboración con todas las instituciones y con los cacereños para doblar esa curva y para evitar tener que llegar a medidas más drásticas", ha recalcado.

Respecto a la nota de prensa que circuló ayer por redes sociales sobre el "cierre" de la ciudad, el alcalde ha dicho que "quien haya filtrado esa imagen tendrá que hacer análisis de conciencia de las consecuencias que ha tenido" y de "los sentimientos negativos que ha podido provocar en mucha gente".

"Seguro que la filtración se hizo sin ninguna mala intención pero desde luego ha provocado que mucha gente se asustase más de lo debido en unos momentos muy difíciles. No se cierra la ciudad de Cáceres más allá de lo que está cerrada, como lo están todas las ciudades de España y nuestro país", ha subrayado.

Salaya ha pedido que se sea "muy cuidadoso" con la difusión de estas informaciones porque se juega con los sentimientos de las personas en "una situación muy delicada".