Cáceres Jondo rinde homenaje este lunes al cante, al toque y al baile flamencos

Cartel de Cáceres Jondo II 2026, que se celebra el 16 de noviembre de 2026 en el Palacio Camarena de Cáceres.
Cartel de Cáceres Jondo II 2026, que se celebra el 16 de noviembre de 2026 en el Palacio Camarena de Cáceres. - ATENEO DE CÁCERES
Europa Press Extremadura
Publicado: domingo, 15 noviembre 2026 19:31
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CÁCERES 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ateneo de Cáceres celebrará este lunes, 16 de noviembre, una nueva edición del Cáceres Jondo, un encuentro dedicado al cante, el toque y el baile flamencos que reunirá a diferentes artistas en el Palacio de Camarena.

La celebración arrancará a las 19,30 horas con la bailora Irene Gontán que, acompañada de su cuerpo de baile, protagonizará una actuación en la que Josemi Iglesias y Joaquín Muñino pondrán el toque de la guitarra, mientras que los cantaores Juanjo Díaz 'Pitini' y Pakillo 'El levita' serán los encargados del cante.

La jornada también incluye la participación de una artista invitada, Araceli Molina, y la inauguración de la exposición 'Cabezas', de Gabriela Cabeza, incorporando las artes plásticas a la celebración de la cultura flamenca.

La entrada será libre hasta completar aforo.

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