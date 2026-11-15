Cáceres Jondo rinde homenaje este lunes al cante, al toque y al baile flamencos

Cartel de Cáceres Jondo II 2026, que se celebra el 16 de noviembre de 2026 en el Palacio Camarena de Cáceres. - ATENEO DE CÁCERES

CÁCERES 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ateneo de Cáceres celebrará este lunes, 16 de noviembre, una nueva edición del Cáceres Jondo, un encuentro dedicado al cante, el toque y el baile flamencos que reunirá a diferentes artistas en el Palacio de Camarena.

La celebración arrancará a las 19,30 horas con la bailora Irene Gontán que, acompañada de su cuerpo de baile, protagonizará una actuación en la que Josemi Iglesias y Joaquín Muñino pondrán el toque de la guitarra, mientras que los cantaores Juanjo Díaz 'Pitini' y Pakillo 'El levita' serán los encargados del cante.

La jornada también incluye la participación de una artista invitada, Araceli Molina, y la inauguración de la exposición 'Cabezas', de Gabriela Cabeza, incorporando las artes plásticas a la celebración de la cultura flamenca.

La entrada será libre hasta completar aforo.