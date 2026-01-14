Cáceres pone en marcha un sistema de alquiler de vehículos biplazas y eléctricos para circular por la ciudad

Cáceres pone en marcha un sistema de alquiler de vehículos biplazas eléctricos para circular por la ciudad - EUROPA PRESS

CÁCERES, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Cáceres va a contar con un servicio de alquiler de vehículos biplazas totalmente eléctricos para circular por la ciudad. La iniciativa la va a implementar la empresa extremeña Minits, que ya opera en Badajoz, y que, de momento, pondrá a disposición de los usuarios en la capital cacereña ocho vehículos para ir incrementando la flota hasta 80 en las próximas semanas.

El alquiler funciona a través de una aplicación para dispositivos móviles (App) que te informa de la ubicación de los vehículos y te permite alquilarlos y pagar la tarifa, estipulada en 0,20 euros el minuto, aunque tiene la posibilidad de cuando no está circulando dejarlo en 'stand bay' al precio de 9 céntimos de euros/minuto, por lo que un trayecto urbano puede costar unos 2 o 3 euros.

Así lo ha explicado Julián Pocostales, representante de la empresa que pone en marcha este servicio que se ha presentado este miércoles con la presencia del alcalde de Cáceres, Rafael Mateos; el concejal de Seguridad Vial, Pedro Muriel, y otros promotores de esta iniciativa.

Pocostales ha señalado que los vehículos cuentan con tres ruedas y se pueden conducir con carnet de ciclomotor, alcanzan una velocidad de 45 kilómetros por hora y cuentan con una autonomía de 130 kilómetros. Se pueden coger y soltar en cualquier barrio de la ciudad pero hay que dejarlos debidamente aparcados, ya que la empresa será la encargada del mantenimiento y de la recarga.

"Se utiliza como si fuese un vehículo absolutamente privado, uno lo puede aparcar donde se pueda aparcar bien, y si se aparca mal tiene las mismas consecuencias que un vehículo privado", ha explicado Pocostales, que ha aclarado que en caso de que se impongan multas, estas repercutirán en la persona que alquila el servicio.

En este sentido, no se puede circular con ellos por las zonas de control de acceso con cámaras del centro de la ciudad, ya que el tráfico en estas zonas está limitado a residentes, usuarios de reparto o emergencias, por lo que estos vehículos estarán sometidos a las normas de circulación con carácter general.

Se trata de una iniciativa para mejorar la movilidad en la ciudad ya que, por cada 'minits' que se ponga en marcha, "se quitan 10 vehículos de circulación particulares de una ciudad", ha dicho Pocostales. El precio también es competitivo porque si se suman gastos de gasolina o seguros de un coche privado, el alquiler "sale por la mitad" del coste.

De momento, se pondrán en funcionamiento 8 vehículos sin una base de operaciones concreta ya que estarán por toda la ciudad, según se vayan utilizando, aunque la empresa creará un mapa de movilidad para saber cuáles son los desplazamientos más habituales y recolocar los vehículos cuando haya concentración inusual en algún punto concreto.

También será útil para los turistas que podrán moverse por la ciudad con este sistema con solo registrarse en la App, que les informará también de donde están aparcados los estos vehículos, a caballo entre una moto y un coche.

'Minits' lleva funcionando cuatro años en Badajoz con 120 vehículos en las calles pacenses, ya que se trata de una empresa extremeña que pretende crear una red de movilidad sostenible con estos vehículos, por lo que la idea es implantarse también en otras localidades como Mérida.

COMPROMISO CON LA MOVILIDAD

Por su parte, el alcalde Rafael Mateos ha destacado el "compromiso" del Gobierno local con la movilidad sostenible y la posibilidad de llegar a los sitios en el menor tiempo posible. En ese marco, la empresa Minits contactó con el consistorio para implantar este sistema de alquiler de vehículos que ahora se pone en marcha.

Mateos ha recordado que "son vehículos totalmente eléctricos, biplazas, con un pequeño maletero, y que los usuarios podremos alquilar a través de una aplicación con el permiso de ciclomotor", por lo que se podrá usar a partir de 16 años, en el caso de que se cuente con este tipo de carnet.

También se podrán estacionar en las plazas reservadas para motocicletas en diferentes zonas de la ciudad, que se van a ampliar en 30 más, según ha adelantado Mateos. "Es un servicio que tiene mucho éxito y está muy bien implantado en otras ciudades de nuestro entorno, y que tiene una gran acogida, sobre todo, en el público juvenil porque se utiliza para trayectos cortos", ha recalcado el regidor.

Este servicio posibilita también no tener un coche en propiedad y alquilar el vehículo durante los minutos que se va a utilizar, si bien también existe la posibilidad de hacer una reserva del vehículo durante todo un día, durante 24 horas para disponer de él a lo largo de la jornada.

También ha recalcado que la empresa es la que garantiza que "en todo momento" los vehículos estén en carga y estén distribuidos por los diferentes puntos de la ciudad. "Es un servicio que viene a modernizar y a innovar la movilidad de nuestra ciudad", ha subrayado Mateos.

Además, también hay un compromiso por parte de la empresa de colaborar con el tejido asociativo de la ciudad por lo que el 1% de los beneficios que obtenga la empresa con este servicio, a lo largo de todo el año, se va a donar a la Asociación Extremeña de Mujeres con Discapacidad (Aemdi).