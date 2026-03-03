Cáceres presenta en Madrid su estrategia turística en el 40 aniversario como Patrimonio de la Humanidad

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, presenta en Madrid la estrategia turística de la ciudad con motivo del 40 aniversario como Patrimonio de la Humanidad - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

MADRID/CÁCERES 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha presentado en Madrid la estrategia turística de la ciudad para 2026 en un acto celebrado en el Club Financiero Génova, ante representantes del sector turístico regional y nacional, así como de medios de comunicación especializados con cobertura nacional e internacional.

Acompañado por varios miembros del equipo de Gobierno local y la consejera en funciones de Turismo de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, el alcalde ha puesto el acento en que este año es "especialmente significativo" para la ciudad, al conmemorarse el 40 aniversario de la declaración de Cáceres como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco.

Durante su intervención, Mateos ha destacado que este reconocimiento internacional "cambió el rumbo de la ciudad y la abrió definitivamente al mundo, consolidando a Cáceres como un destino que combina historia, patrimonio, gastronomía, cultura y vanguardia".

En su intervención, ha subrayado que la estrategia turística de este año se apoya en el potencial de la Ciudad Monumental, "uno de los conjuntos históricos mejor conservados del mundo", con 36 palacios, cinco iglesias y tres conventos de clausura, además de una amplia oferta cultural y museística.

En este sentido, ha hecho referencia a espacios como el Museo de Cáceres, el Centro de Artes Visuales Helga de Alvear -que alberga una de las colecciones privadas de arte contemporáneo más importantes de Europa- o el restaurante Atrio, distinguido con tres estrellas Michelin, como ejemplos de la fusión entre tradición y modernidad que define a la ciudad.

Mateos también ha recordado que la ciudad ha sido escenario de producciones audiovisuales de proyección internacional como Game of Thrones, además de acoger festivales consolidados como el festival Womad y eventos deportivos de primer nivel que refuerzan su posicionamiento como destino activo y dinámico.

AÑO CLAVE PARA LA CULTURA

Asimismo, ha puesto en valor la aspiración de Cáceres a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031, con una candidatura que se presentará dentro de unos días ante el Ministerio de Cultura, y que se articula bajo el concepto de 'Transcultura', entendiendo la cultura como motor de transformación social y territorial.

En el ámbito internacional, el alcalde ha destacado la posición estratégica de Cáceres en la Ruta de la Plata y los lazos históricos con Hispanoamérica, así como el trabajo conjunto con Portugal para impulsar la candidatura de la Cueva de Maltravieso junto a la cueva lusa de Escoural como Patrimonio de la Humanidad.

La estrategia turística para este año contempla una programación especial con motivo del 40 aniversario del reconocimiento de la Unesco, que incluirá grandes eventos culturales, espectáculos, actividades divulgativas sobre patrimonio y propuestas singulares como vuelos en globo para contemplar la ciudad desde el aire.

"El objetivo es reforzar nuestra proyección nacional e internacional, atraer un turismo de calidad y seguir posicionando a Cáceres como un destino al que siempre se quiere volver", ha concluido el alcalde.