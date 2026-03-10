Cáceres repone 400 árboles en los barrios de la ciudad con una inversión de 40.000 euros

Plantación de árboles en el Nuevo Cáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres, a través de la empresa concesionaria de parques y jardines Talher, ha comenzado una campaña de reposición de unos 400 árboles que se van a plantar en varios barrios de la ciudad. Para ello se invertirán 40.000 euros con cargo a la contrata y se plantarán 13 especies distintas en los alcorques que estaban vacíos y también en aquellos que han resultado dañados por las últimas borrascas.

El alcalde cacereño Rafael Mateos, ha visitado este martes el barrio de Nuevo Cáceres, uno de las barriadas donde se está llevando a cabo esta campaña de renaturalización en una ciudad que cuenta con un gran número de árboles, ya que se estima que hay uno por cada dos habitantes, es decir, unos 50.000.

"El equipo de Gobierno quiere seguir manteniendo ese compromiso con el medio ambiente y con la sostenibilidad de nuestra ciudad", ha señalado el regidor, que ha recordado que el pasado 28 de enero, la borrasca 'Kristín' azotó la ciudad y en una mañana se perdieron 200 árboles y otros tantos resultaron dañados.

Mes y medio después, ya se ha comenzado la reposición de 400 ejemplares para sustituir a los que se perdieron y también para ocupar los huecos que estaban vacíos, "bien por actos vandálicos, bien porque por circunstancias se han secado e incluso algunos de ellos que se dañan como consecuencias de accidentes de tráfico".

Las especies que se van a colocar son acacia de constantinopla, almez, algarrobo, árbol del amor, naranjo, espino albar, majuelo, fresno común, fresno del sur, árbol de los farolillos, árbol tulipán, liquidambar y morera.

"Vamos a colocar de diferentes especies que variarán en función de la climatología, de las zonas donde se colocan y en función, fundamentalmente, del diseño urbano de las distintas barriadas", ha apuntado Mateos, que ha estado acompañado por el concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, y la concejala de Participación Ciudadana, Jacobi Ceballos.

Como un dato curioso, el regidor ha explicado que "todos y cada uno de los árboles de la ciudad de Cáceres cuentan con un DNI". "Todos están perfectamente identificados, tienen un número, una identificación específica con la fecha de plantación, con la especie y esa información se traspasa al Servicio de Información Geográfica, al SIG, que lo tiene permanentemente localizado y, por lo tanto, sabemos siempre a tiempo real el número de ejemplares que hay, su ubicación y las diferentes especies que tenemos", ha subrayado.

Así, ese inventario o geolocalización permite hacer "un seguimiento exhaustivo del mantenimiento y la conservación de los mismos", ha dicho Mateos, que ha añadido que esta acción es "una muestra más del compromiso de este equipo de Gobierno con el medioambiente".

La reposición de árboles en el barrio de Nuevo Cáceres ha comenzado en las calles Berna y Segovia con la plantación de 9 ejemplares y "a lo largo de la mañana de hoy y los próximos días se recorrerá el barrio", ha dicho el alcalde. "Vamos a llegar a todas y cada una de las barriadas y vamos a intentar tapar, como digo, todos los alcorques que hay", ha sentenciado.

CAMPAÑA DE DESRATIZACIÓN

En relación también con el mantenimiento de la ciudad y el servicio de limpieza, el alcalde ha manifestado que hace quince días que ha comenzado la campaña de desratización ante la proliferación de roedores.

"Ha sido un año de muchísimas lluvias, por lo tanto, en muchas parcelas la vegetación es muy alta, en los parques también la vegetación es muy alta y han proliferado", ha indicado Mateos, que ha explicado que se habían detectado roedores en algunas zonas de la ciudad, por lo que se trasladó a la empresa concesionaria del servicio de limpieza Valoriza esta circunstancia para que comenzara con la campaña de desratización.

Ante esto, el alcalde ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana, sobre todo a las familias que tienen niños y a aquellos que tienen animales de compañía, para que se haga caso a las indicaciones de las zonas que son sometidas al proceso de desratización, "que se señaliza debidamente" para evitar problemas.