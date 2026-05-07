Cáceres se rinde a los ritmos del festival Womad con la vista puesta en el cielo por posibles lluvias

Actuación de Ney Bambú en la inauguración oficial del 33º Festival Womad de Cáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Cáceres está ya inmersa en la celebración del festival Womad, que comienza esta tarde con los primeros tres conciertos en el escenario de la Plaza Mayor. Un escenario más grande que estrena nueva estética abandonando su cúpula negra redonda y apostando por un formato más amplio para los músicos.

La lluvia parece que tampoco quiere perderse esta cita multicultural y se prevé un festival pasado por agua, sobre todo en la jornada del sábado, lo que no impedirá que miles de personas disfruten de los conciertos gratuitos que 21 artistas de 14 países ofreerán por toda la parte antigua cacereña.

El certamen ha sido inaugurado oficialmente por los representantes de las instituciones que componen el Consorcio Gran Teatro. Así, han participado el nuevo consejero de Cultura de la Junta de Extremadura, Laureano León; la diputada provincial de Turismo y Juventud, Elísabeth Martín; el alcalde cacereño Rafael Mateos; la directora del Gran Teatro, Marisa Caldera, el director de Womad Cáceres, Chema Fernández, y el director de Womad internacional, Chris Smith.

Todos han tenido unas palabras para una de las impulsoras de este certamen, la canaria Dania Dévora, que estuvo al frente de Womad Cáceres durante más de veinte años y que falleció hace unas semanas.

Laureano León, que se ha estrenado en su nuevo cargo con un festival que, según ha dicho, es fruto de "un esfuerzo colectivo" de organizadores, fuerzas de seguridad e insistuciones que hacen posible "uno de los mejores festivales" en los que Dania "dejó su huella", ha dicho.

"El festival Womad es un sello muy importante de Extremadura en el mundo y que marca la actividad cultural de nuestra región", ha dicho el consejero, que ha resaltado que la Junta de Extremadura seguirá apoyando citas culturales como esta que fomentan la creatividad y la convivencia.

Por su parte, la diputada provincial, Elísabeth Martín, ha incidido en la impronta que Dania Dévora dejó en Womad Cáceres, un festival que "es mucho más que una celebración de tolerancia y creatividad". "Cáceres volverá a llenarse de sonidos, de colores, de visitantes y de vida de miles de personas que compartirán experiencias, emociones en torno a la cultura para convertir la ciudad en un gran punto de encuentro abierto al mundo".

El alcalde Rafael Mateos ha incidido en la idea de que Cáceres "es una ciudad abierta al mundo" y eso fue uno de los motivos por los que se impulsa la candidatura para ser Capital Europea de la Cultura en 2031.

"Me gustaría recordar a quien entendió desde el principio que Cáceres y Womad iban a ser grandes amigos: Dania Dévora, a quien agradeceremos siempre su capacidad para dar alas a Cáceres, para hacer que generaciones y generaciones de cacereños hayan crecido, hayamos crecido, en una sociedad más tolerante y por impulsar nuestra ciudad ante el mundo a través de algo tan especial como la música y la cultura", ha señalado Mateos.

El regidor ha invitado a todos los asistentes "a disfrutar de la ciudad monumental con el mismo cariño que lo hacemos el resto del año", más aún cuando celebramos el 40 aniversario como Patrimonio de la Humanidad. "Que bailemos, cantemos y nos emocionemos en los conciertos, en un entorno único, ya mucho más limpio sin botellón, lo que también se traduce en menos ruido y más respeto para los artistas que se suben al escenario", ha concluido.

WOTOVI

El director de Womad internacional, Chris Smith, ha pedido a los asistentes que disfruten de los conciertos y echen un baile en memoria de Dania Dévora. Y la presentadora del festival, Ana B. Carretero, también ha recordado a la canaria y a todos los que son ya "wotovi", del Womad de toda la vida.

Para el acto oficial en el Gran Teatro se ha contado con la actuación de Ney Mambú y, con estos mimbres, el festival de la danza, las artes y la música del mundo (World of music, arts & dance) empezará a sonar en esta primera jornada a partir de las 19,45 horas y hasta cerca de la media noche con ritmos extremeños, brasileños y de oriente próximo.

Hasta el próximo domingo, 10 de mayo, un total de 21 artistas procedentes de 14 países dejaran su impronta creativa en la ciudad. Todos ellos actuarán en los tres escenarios instalados en el centro histórico cacereño --Plaza Mayor, Santa María y San Jorge-- donde ofrecerán una amplia variedad de estilos musicales que van desde el afrobeat, el flamenco o la música electrónica hasta propuestas experimentales y de raíz tradicional.

El encargado de subir el telón será el grupo extremeño A Garulla con sus propuestas de cumbia y punk (19,45 horas). Esta banda entiende la música como una vía de escape de la realidad con letras sarcásticas y directas, no exentas de un toque de humor. La formación debutó en 2023 con el sencillo 'Reacciona', que introdujo una etapa musical coronada por el EP 'Tensión bajo la luna'.

El segundo concierto correrá a cargo de Zé Ibarra (21,00 horas), un músico, compositor y productor nacido en Río de Janeiro (Brasil) que transita en paisajes sonoros que van desde el jazz hasta el pop, pasando por la música brasileña y nuevas experimentaciones.