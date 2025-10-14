Cáceres será sede de la Asamblea de Ciudades en la Ruta de la Plata con la participación de 37 municipios

El portavoz y concejal de Turismo de Cáceres, Ángel Orgaz, en rueda de prensa - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

Se celebrará el 5 de noviembre en el ayuntamiento y se analizarán proyectos conjuntos

CÁCERES, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cáceres será sede de la reunión de la Asamblea ordinaria de la Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata, que integran 37 municipios de Asturias, Castilla y León, Extremadura y Andalucía, con localidades como Gijón o Sevilla y de los que 17 son municipios extremeños.

La reunión se celebrará el 5 de noviembre en el ayuntamiento cacereño, tal y como ha anunciado este martes el concejal de Turismo y portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, que ha calificado la cita de "importante", porque se va a hacer balance de lo realizado durante este año y se va a establecer el plan de trabajo para 2026.

"Y volveremos a posicionar a Cáceres durante el mes de noviembre de nuevo como referente nacional en la planificación turística", ha dicho Orgaz en rueda de prensa.

En el orden del día se la reunión se presentarán las actividades realizadas durante 2025, y se hará balance de la participación de la Ruta de la Plata en las Rutas Culturales de España, en las que se promociona la Ruta de la Plata como itinerario turístico junto al Camino del Cid, Ruta del Emperador Carlos V, Caminos de Pasión (turismo activo en Andalucía) y Caminos de Arte Rupestre.

Asimismo, se analizarán los resultados del programa Balatabike, de promoción del cicloturismo por la Vía de la Plata, un itinerario moderno y de carácter turístico que discurre por el oeste de la península ibérica, atravesando en total cuatro comunidades autónomas y siete provincias con casi 900 kilómetros y más de 120.000 kilómetros cuadrados durante todo el eje.

La Ruta de la Plata cuenta además con importantes vestigios arqueológicos, fruto del paso de los años, y un importante patrimonio cultural y artístico, "en el cual Cáceres tiene mucho que aportar", ha dicho Orgaz, que ha añadido que también ha sido un itinerario que "nos ha garantizado gastronomía, riqueza ecológica y variedad de paisajes".

A principios de este año se abrió el plazo de candidaturas para aquellas ciudades que quisieran albergar la asamblea ordinaria de la red y Cáceres se posicionó para ello con el objetivo también de promocionar su candidatura como Capital Europea de la Cultura en 2031 entre los socios.

"Cáceres volverá a ser sede de una importante reunión del sector turístico, acogiendo a un relevante número de asistentes y volviendo a demostrar que es una ciudad atractiva para el turismo de congresos y de reunión de asociaciones, colectivos y empresas", ha expresado el concejal.