CÁCERES, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres se suma a la celebración del XI Día de las Escritoras con un encuentro que une poesía, música y arte para visibilizar la creatividad y la voz de las mujeres en la literatura, bajo la denominación 'Versos contra las cuerdas', que se celebrará este lunes, 19 de octubre, a las 18,30 horas en el Palacio de la Isla.

Así, la Biblioteca Municipal Julián Rodríguez Marcos, se une un año más a esta celebración con 'Versos contra las cuerdas', que incluye la presentación del poemario Flores de instante, de Raquel Gamero Telo, acompañada por la música de la cantautora Laura Álvarez, en un concierto y recital poético donde las palabras y las melodías se darán la mano.

La artista Moyra Montoya Moyano completa la experiencia con sus dibujos de grafito y raíz, aportando una dimensión visual a esta celebración literaria.

La actividad está enmarcada en el VII Otoño Literario, que continuará su programación el martes, día 20, con Álvaro Vázquez Cabrera que presenta 'Vecinos, casas y fortunas. La vida cotidiana en Cáceres en el siglo XVIII'. Esta cita será en el Palacio de la Isla, a las 18,30 horas.

El concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha recordado que el objetivo del Día de las Escritoras "es reivindicar la labor y el legado de las mujeres que han escrito a lo largo de la historia. El lema de esta edición es Las amigas como forma de libertad".

Está organizado entre la Biblioteca Nacional de España, la Federación Española de Mujeres Directivas y Ejecutivas Profesionales y Empresarias (Fedepe) y la asociación Clásicas y Modernas, Asociación para la igualdad de mujeres y hombres en la Cultura. Además, cuenta con la colaboración de la Asociación Colegial de Escritores (ACE) y el Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro).

La iniciativa, que nació en 2016 con vocación de continuidad y se celebra en torno a la festividad de Teresa de Jesús (15 de octubre), ha detallado Suárez, que ha añadido que "se propone difundir el legado cultural de las escritoras del ámbito hispánico e hispanoamericano y recordar las dificultades que, en el pasado, impidieron tanto el desarrollo de su obra como el justo reconocimiento a su labor cultural".

El Otoño Literario continuará el martes, día 20, con Álvaro Vázquez Cabrera que presenta 'Vecinos, casas y fortunas. La vida cotidiana en Cáceres en el siglo XVIII'. El libro versa sobre la vida cotidiana, la sociedad, la economía, la nobleza y el estamento eclesiástico de Cáceres, en un momento determinado, como es el siglo XVIII.

Esta obra está publicada por Tau Editores y cuenta con el prólogo de Fernando Jiménez Berrocal, antiguo archivero municipal y uno de los dos cronistas oficiales de la ciudad.

Suárez ha animado a los cacereños y cacereñas a sumarse este lunes a la celebración de Día de las Escritoras, una cita para reivindicar la labor y el legado de las mujeres que han escrito a lo largo de la historia y para "disfrutar de la poesía desde diferentes disciplinas artísticas y reivindicar el talento de las creadoras".