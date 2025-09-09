Caja Rural de Extremadura abre hasta el 8 de octubre el plazo de candidaturas para optar a los X Premios Espiga 'Cava'

BADAJOZ, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Extremadura ha convocado los Premios Espiga 'Cava', que en este año cumplen su décima edición como "referente" a la hora de reconocer a los mejores cavas de la región.

Las bases de estos premios recogen que las bodegas podrán presentar su candidatura hasta el próximo 8 de octubre, fecha en la que también deben haber sido entregadas las muestras de los diferentes cavas.

El concurso contará con tres categorías. En concreto, la Categoría 1 - Cava de Guarda (Tipo: Brut Nature, Extra Brut y Brut); la Categoría 2 - Cava de Guarda (Tipo: Extra Seco, Seco, Semi-Seco y Dulce); y la Categoría 3 -Cava de Guarda Superior y Gran Reserva: (Tipo: Brut Nature, Extra Brut, Brut, Extra Seco, Seco, Semi-Seco y Dulce).

Las distinciones realizadas para cada categoría serán Espiga de Oro, Plata y Bronce, además de Gran Espiga para el cava que consiga la mejor puntuación entre todos los participantes, que deben ser de empresas elaboradoras y/o comercializadoras de cavas producidos en Almendralejo y acogidos a la DO Cava.

El jurado estará compuesto por catadores de reconocido prestigio, que probarán los cavas bajo el sistema "cata a ciegas". La cata final se realizará el 17 de octubre, informa en nota de prensa Caja Rural de Extremadura.

Asimismo, los galardones de los X Premios Espiga Cava de Almendralejo se entregarán el próximo 22 de noviembre en el marco de la II Feria Espiga Agroalimentaria, como escaparate de los mejores productos de la región.

Con esta nueva edición de los Espiga Cava, Caja Rural de Extremadura reafirma su "apuesta" por estos vinos dorados con Denominación de Origen elaborados en la capital de Tierra de Barros, "de una calidad cada vez más reconocida fuera de Extremadura", incide.